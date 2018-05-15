مدبولي: تنفيذ 8328 وحدة إسكان اجتماعي بالمنيا الجديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8328 وحدة سكنية (347 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، فى مدينة المنيا الجديدة، وجار الانتهاء من تنفيذ 2040 وحدة أخرى (85 عمارة)، ومن المقرر الانتهاء منها 30/6/2018.وأوضح الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، أ

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8328 وحدة سكنية (347 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، فى مدينة المنيا الجديدة، وجار الانتهاء من تنفيذ 2040 وحدة أخرى (85 عمارة)، ومن المقرر الانتهاء منها 30/6/2018.

وأوضح الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، أن مشروع “دار مصر” بمدينة المنيا الجديدة، به 768 وحدة (32 عمارة)، حيث تضم المرحلة الثانية 336 وحدة (14 عمارة) مخصصة بالكامل، واستلم جهاز المدينة 6 عمارات منها، وسيبدأ فى تسليم وحداتها للفائزين خلال أيام، بينما يجرى تنفيذ 432 وحدة (18 عمارة) بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة إنجازها 50 %، مشيرًا إلى أنه يتم أيضًا تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع “سكن مصر”.