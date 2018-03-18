مدبولي: تنفيذ 68 مشروعا خدميا بالإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجري تنفيذ وطرح 68 مشروعاً خدمياً مختلفاً، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، موضحاً أن وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة تتوزع على منطقتين، وهما (ابني بيتك 6 – 800 فدان).



وقال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و3 حضانات، و5 وحدات صحية، و9 أسواق تجارية، و9 مساجد وكنائس، ويجري تنفيذ 4 مدارس، و3 حضانات، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، ومسجد وكنيسة، و3 ملاعب.



وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: يجري طرح تنفيذ 6 مدارس، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية، و3 مساجد وكنائس، و4 ملاعب، بينما يجري الإعداد لطرح تنفيذ 3 ملاعب، ومبنيين للخدمات العامة.