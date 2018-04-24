مدبولي: تنفيذ 65 ألف وحدة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالقاهرة

بدور إبراهيم تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "روضة السيدة.. تل العقارب سابقاً" بالسيدة زينب، والتي يتم تنفيذها ضمن جهود الوزارة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. رافق الوزير، الدكتور عاصم…

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع “روضة السيدة.. تل العقارب سابقاً” بالسيدة زينب، والتي يتم تنفيذها ضمن جهود الوزارة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

رافق الوزير، الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، والمهندس مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من العمارات، وتشطيبها، ومن المقرر تسلمها مع نهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لتسكينها للمستحقين، وطالب شركة المقاولات المُنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبيقية لتسكين المستفيدين بالوحدات الجديدة التي يتم تنفيذها وتشطيبها على أعلى مستوى.

وأكد مدبولى أن محافظة القاهرة وحدها يتم بها تنفيذ 65 ألف وحدة سكنية، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتوفير حياة آمنة لأهالينا سكان هذه المناطق، وفى الوقت نفسه، العمل على عودة وجه القاهرة الحضارى، كعاصمة ثقافية تراثية، خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأشار إلى أن المشروع أصبح علامة مميزة في منطقة السيدة زينب بوجه عام، ويلقى التصميم إشادة من الجميع، حيث إنه مستوحى من روح المنطقة، كما أن التشطيبات يتم تنفيذها على أعلى مستوى، والوحدات الجديدة ستحقق جودة الحياة لأهالينا السكان.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يوجد 16 بلوكًا سكنيًا بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 – و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 – و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، مشيرًا إلى أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.​