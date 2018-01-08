مدبولي: تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان بتكلفة 103 مليارات جنيه

بدور إبراهيم:

كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش الافتتاحات الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان أن عدد الوحدات السكنية التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد الفجوة السكانية.

وأوضح أن الوحدات موزعة كالتالي (600 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعي – 185 ألفا بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2018 – 96 ألفاً بمشروع “دار مصر” الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويجري الانتهاء من تنفيذ المباني الخرسانية بعمارات المرحلة الثالثة للمشروع التي بدأ تنفيذها قبل حوالي شهرين – 80 ألفا بمشروع “سكن مصر” – 13 ألف وحدة بمشروعى “الرحاب” و”مدينتي” – 25 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة)، بجانب 858 ألف وحدة، ينفذها القطاع الخاص بالأراضي التي أتاحتها الدولة لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها 88 ألف وحدة بمشروع “بيت الوطن”، للمصريين بالخارج.



وأضاف الوزير يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 103 مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ245 ألف وحدة منها، ويجري تنفيذ 355 ألف وحدة أخري، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 100 ألف وحدة أخري لعدة محاور تم استحداثها (40 ألفا بالإسكان الاجتماعي المتميز – 22 ألفا بالإسكان الاجتماعي للعاملين بالخارج – 26 ألفا بمحور الإيجار – 20 ألفا بمحور النقابات)، موضحاً أن المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للمواطنين فى مختلف المحافظات.



وحول تطور معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، قال مدبولي: تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة في الفترة من 1976 : 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنوياً، وتم تنفيذ 383 ألف وحدة خلال 8 سنوات في الفترة من 2005 : 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما خلال 4 سنوات في الفترة من2014 : 2018، تم ويجري تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنوياً، مشيراً إلى أن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الكبرى والدلتا 376ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 129 ألف وحدة منها ويجري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى.



وأضاف: يتم تنفيذ 96 ألف وحدة بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، منذ عام 2015، ويوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والتي يجري تنفيذها بـ8 مدن جديدة، بتكلفة ملياري جنيه، ويجري تنفيذ 89 ألف وحدة أخرى في 12 مدينة جديدة، بتكلفة 30 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ 185 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، منذ عام 2014، بتكلفة 18 مليار جنيه، توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة منها بتكلفة 4 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 84 ألف وحدة أخرى بتكلفة 14 مليار جنيه.