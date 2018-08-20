مدبولي: تنفيذ 16 مشروعا للمياه والطرق بسوهاج الجديدة

بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حالياً تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى والرى والطرق، بمدينة سوهاج الجديدة، فى إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.

وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: جارٍ تنفيذ مشروع محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي، بطاقة 12 ألف م3/يوم للمرحلة الأولي، بتكلفة نحو 194 مليون جنيه، للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً فى ري المسطحات الخضراء بالمدينة والغابة الشجرية، ومشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لخدمة مناطق (214 فداناً – 32.8 فدان – منطقة الجامعات)، بتكلفة نحو 11 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لخدمة منطقتى (127 فداناً – 162 فداناً)، بتكلفة نحو 44 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات (مياه – صرف صحي – ري) للمنطقة شمال مدخل المدينة الشمالي بمساحة 162 فداناً، بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات (مياه – صرف صحي – ري) لمنطقة توسعات المدخل الجنوبي، ومنطقة 200 متر بجوار طريق المطار، بتكلفة نحو 21 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ شبكات (طرق “فرمة” – مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة 455 فداناً بالتوسعات الجنوبية، بتكلفة نحو 156 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ المرافق بمناطق (214 فداناً – 32.8 فدان – منطقة الجامعات)، بتكلفة نحو 30 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ أعمال شبكة الري بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة نحو 7.5 مليون جنيه، لتوفير البنية الأساسية والتحتية لسكان تلك المناطق، وإمدادها بالمياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وري الزراعات والمسطحات الخضراء، وتوفير طرق ممهدة للمناطق وخدماتها.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: يتم أيضاً تنفيذ 8 مشروعات طرق بالمدينة، وتشمل، مشروع ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة والمؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم، بتكلفة نحو 38 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ طريقين شمال الجامعة بطول 2.7 كم و1.1 كم، بتكلفة نحو 17 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة 32.8 فدان، المخططة إسكان اجتماعي، بتكلفة نحو 36 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة 27 فداناً، المخططة لإنشاء 50 عمارة بالإسكان الاجتماعي، ومنطقة 9.7 فدان، المخططة لإنشاء 16 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة نحو 14 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ أعمال “فرمة” الطرق الرئيسية والفرعية للمنطقة بمساحة 735 فداناً، بتكلفة نحو 11 مليون جنيه، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، بتكلفة نحو 52.5 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ حائط الدبش لحماية المدينة من أخطار الكثبان الرملية، بتكلفة نحو 24 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة 127 فداناً، بتكلفة نحو 27 مليون جنيه.