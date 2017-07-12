مدبولي: تنفيذ 13104 وحدات بالإسكان في برج العرب الجديدة

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 13104 وحدات سكنية (546 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة، بينما يجري تنفيذ 288 وحدة سكنية أخرى (12 عمارة)، موضحاً أنه تم تنفيذ أعمال المرافق والكهرباء والفرمة الترابية ويجري تنفيذ شبكة الطرق، كما تم تنفيذ 6 حضانات، و9 أسواق تجارية، ووحدتين صحيتين، ومدرستين للتعليم الأساسي، ونادٍ اجتماعي، ومركز شباب، ومكتب بريد، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومستودع أنابيب، ومخبزين، و5 مساجد.



وأضاف الوزير أنه يجري تنفيذ 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بالمدينة، ويجري طرح أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام والأسوار والبوابات، وتنفيذ سوق تجارية إدارية.



وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المبانى الخدمية، منها مدرسة تعليم أساسي بالحي السابع، ووحدة صحية بالحي الثاني، ويجري تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث، و3 أسواق بالحيين الثاني والثالث، وحضانة بالحي السكني الثالث، بينما يجري الإعداد لطرح مدرسة تعليم أساسي بالحي الثاني، وسوق تجارية، وحضانتين، ونادٍ اجتماعي بالمحور المركزي.



وأضاف المهندس أمين غنيم: بالنسبة لمشروعات رفع كفاءة وتطوير الخدمات وتنسيق الموقع العام بالأحياء السكنية القديمة بالمدينة، فقد تم الانتهاء من رفع كفاءة موقف الأتوبيس بالمحور المركزي، ورفع كفاءة مبني السوق التجارية بالحي الأول، ويجري رفع كفاءة وتنسيق مناطق (17 عمارة – 10 عمارات – 18 عمارة) بالحي السكني الأول.