مدبولي: تنفيذ 13 مشروع طرق في 12 محافظة

بدور إبراهيم:أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنتهاء الجهاز المركزى للتعمير، من تنفيذ 13 مشروعا للطرق والخدمات على مستوى 12 محافظة، خلال العام المالى الحالى ( 2016 – 2017)، بتكلفة 756.5 مليون جنيه.وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمي

بدور إبراهيم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنتهاء الجهاز المركزى للتعمير، من تنفيذ 13 مشروعا للطرق والخدمات على مستوى 12 محافظة، خلال العام المالى الحالى ( 2016 – 2017)، بتكلفة 756.5 مليون جنيه.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها هى تطوير ورفع كفاءة طريق الشركات (مصر – إيران ) بمحافظة السويس بطول 8 كيلومترات، بتكلفة 27 مليون جنيه لخدمة المصانع والشركات القائمة بالمنطقة، وأعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لتجمعات بدوية بمدينتى (رأس سدر – شرم الشيخ ) بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 45 مليون جنيه، إضافة إلى إزدواج طريق (الخارجة/ المنيرة) بمحافظة الوادى الجديد بطول 10 كيلومترات، بتكلفة 15,2 مليون جنيه، وطرق غرب برانى والسلوم بمحافظة مطروح لربط القرى والتجمعات البدوية بالطرق الرئيسية بإجمالى أطوال 90 كيلومترا وتكلفة 51 مليون جنيه، ووصلة أبو شروف بالمحافظة أيضا، لربط طريق سيوة – الواحات بطريق سيوة – مطروح، خارج الكثافة السكانية بواحة سيوة بطول 40 كيلومترا، وتكلفة 55 مليون جنيه.

وأضاف: من المشروعات التى تم الانتهاء منها أيضا، مبنى وحدة رعاية الأحداث بالأبعادية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9,5 مليون جنيه، وأعمال رصف وتطوير ميدان التدريب بالفيوم، وتطوير بعض الطرق الداخلية بالمحافظة بتكلفة 9,6 مليون جنيه، ورفع منسوب مساحة 356 فدانا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بتكلفة 64 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 13 ملعبا “نجيل صناعى” بمدن ومراكز محافظة جنوب سيناء بتكلفة 7,6 مليون جنيه، وإنشاء 5 مراكز خدمة إجتماعية بقرى مراكز نجع حمادى ودشنا وقفط بمحافظة قنا، بتكلفة 6,6 مليون جنيه، بالإضافة لإنشاء مركزي خدمة إجتماعية بقريتى أبيدوس والحما بمحافظة سوهاج بتكلفة 2,5 مليون جنيه.

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 5 آلاف منزل للأسر الأولى بالرعاية، بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، بتمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية بتكلفة 343,5 مليون جنيه، علاوة على هدم وإعادة إنشاء 997 منزلا ضمن منازل الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات بنى سويف والمنيا وسوهاج ، ضمن البروتوكول الموقع مع مؤسسة الوليد بن طلال ومؤسسة مصر الخير بتكلفة 120 مليون جنيه، وإنشاء قرية ظهير صحراوى بأبو سمبل بمركز نصر النوبة وتشمل 50 بيتا شاملة المرافق بتكلفة 17,5 مليون جنيه.