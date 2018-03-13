مدبولي: تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية بدار مصر و4704 بالمنصورة الجديدة

بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، حيث يجري تنفيذ 11232 وحدة سكنية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، و4704 وحدات سكنية بمشروع “سكن مصر”، حيث تم صب السقف الأخير في عدد كبير من العمارات بالمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ 1932 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المتميز.



وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، ومساعده المهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، حيث تفقدوا الطريق الواصل بين الطريق الدولي والكورنيش “طريق رقم 27” وما تم به من أعمال الفرمة الترابية وطبقة الأساس.



وتم عقد اجتماع مع المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لاستعراض موقف الأعمال التي تتولى الشركة تنفيذها، وإزالة أي معوقات تطرأ، لدفع وتيرة تنفيذ الأعمال.



ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بضرورة التنسيق مع المكتب القائم بأعمال التخطيط التفصيلي لمدينة المنصورة الجديدة، لسرعة الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمرحلة الأولى لشبكات الصرف والمطر، والمقايسات الخاصة بأعمال البنية التحتية، ومقايسات الفيلات (Twins) بمساحة 160 م2، وواجهات مباني الخدمات للبدء في تنفيذها بالتوازي مع أعمال مشروعات الإسكان، وكذا سرعة الانتهاء من الرسومات التفصيلية والمقايسات الخاصة بأعمال الكورنيش، حتى تتمكن شركة المقاولون العرب من البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول 800 م2 خلال شهر من الآن، كما وجه بالتنسيق مع المكتب الاستشارى المختص، للانتهاء من الرسومات والمقايسات الخاصة بأرض الجامعة علي مساحة 67 فداناً.



وقدم المهندس محمد السيد مصطفى رجب عرضاً عن مدينة المنصورة الجديدة، تضمن المخطط العام للمدينة، والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولي بمساحة 2063 فداناً متضمناً عدد العمارات والفيلات والأبراج، والموقف الحالي للمشروعات التي يجري تنفيذها (دار مصر – سكن مصر – الإسكان الاجتماعي المتميز – أعمال الطرق والفرمة الترابية – شبكات المياه والصرف)، وموقف أراضي الخدمات، وموقف مارينا اليخوت المقرر تنفيذها، وتخطيط الأرض المضافة للمدينة بمساحة 809,5 فدان، الصادر لها القرار رقم 8 لسنة 2018، وتخطيط منطقة الكورنيش بجميع التفاصيل (الموقع العام – الأرضيات – الزراعة)، ونوعية التشطيبات، وموقع وتخطيط منطقة الجامعةعلى مساحة حوالي 67 فدان.



وعقب انتهاء الجولة التفقدية بمدينة المنصورة الجديدة، انتقل المهندس عبدالمطلب ممدوح، والمهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس محمد السيد مصطفى رجب، لتفقد عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، ومنها مشروع أعمال رفع الكفاءة والإحلال والتجديد الشامل لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 3 (تستقبل تصرفات الحي الثاني والخامس ومركز المدينة وجزء من الحي الأول)، بقدرة 86400 م3/يوم، والتى يجري الانتهاء من تنفيذها، وقد أشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح بالأعمال التي تمت بالمحطة، ووجه بضرورة الوصول بجميع المحطات بالمدن الجديدة لنفس المستوى.



كما تم تفقد أعمال رفع كفاءة الطرق بالمحور الرئيسي للمدينة، ومنطقة الشاطئ، وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح في ختام جولته التفقدية بالمدينتين على ضرورة زيادة معدلات الأداء، وحث شركات المقاولات علي بذل مزيد من الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.​