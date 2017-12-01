مدبولي: تنفيذ 1.7 مليون وحدة سكنية منذ تولى السيسى

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها وطرحها لمختلف شرائح الدخل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن، بلغ 1.710.757 وحدة، إضافة إلى 55726 وحدة يجري الإعداد لطرحها.وأكد وزير الإسكان أ



بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها وطرحها لمختلف شرائح الدخل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن، بلغ 1.710.757 وحدة، إضافة إلى 55726 وحدة يجري الإعداد لطرحها.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة استثمرت المليارات فى هذا القطاع، والرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى المسئولية يضع ملف السكن اللائق فى مجتمع حضارى متكامل على أجندة أولوياته، كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا العدد الضخم من الوحدات التى تم توفيرها غير مسبوق، سواء لأهالينا ساكنى المناطق العشوائية التى تم تطويرها، أو لشريحة محدودى الدخل والشباب، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وكذا ضمن مشروع “سكن مصر”، أو مشروع “دار مصر”، لشريحة متوسطى الدخل، إضافة إلى الشريحة الأعلى دخلا التى تم توفير وحدات سكنية لها، ضمن مشروعى “الرحاب” و “مدينتى”، من حصة الوزارة بالمشروعين، كما أن عدد قطع الأراضى التى تم طرحها، ونُفذ فيها، أو يُنفذ، وحدات سكنية غير مسبوق أيضا، مشيرا إلى أنه مع استمرار هذه المعدلات المرتفعة من إنتاج الوحدات السكنية، ستُحل مشكلة الإسكان فى مصر خلال سنوات قليلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في مشروع الإسكان الاجتماعي، يوجد 572550 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 238 ألف وحدة منها، ويجري تنفيذ 258 ألف وحدة أخري، بجانب 67 ألف وحدة يجري طرحها، إضافة إلى 9550 وحدة يجري الإعداد لطرحها بمدن (المنصورة الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط)، بينما يجري تنفيذ 41016 وحدة بمشروع “سكن مصر”، الذي من المقرر أن يضم 100 ألف وحدة، ويجري حاليا طرح تنفيذ 28440 وحدة أخري لاستيعاب الأعداد الغفيرة التى تقدمت للحجز، إضافة إلى 30 ألف وحدة يجري الإعداد لطرحها بالمشروع في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير: يضم مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، 95832 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 5088 وحدة منها، ويجري تنفيذ 65784 وحدة أخري، وهى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، بجانب 8784 وحدة يجري طرحها، بالإضافة إلى 16176 وحدة يجري الإعداد لطرحها بمدن (المنصورة الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط)، موضحاً أنه في العاصمة الإدارية الجديدة يجري تنفيذ 25426 وحدة، وفي مشروعى “الرحاب” و”مدينتي”، تم الانتهاء من تنفيذ 13319 وحدة حتى الآن(4521 الرحاب – 8768 مدينتي) من حصة الوزارة بالمشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بها 185 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 22 ألف وحدة منها، ويجري تنفيذ 87 ألف وحدة، كما يجري طرح 76 ألف وحدة أخرى، مضيفاً أنه خلال هذه الفترة تم بيع 130275 قطعة أرض سكنية توفر 774900 وحدة سكنية.

وبشأن الأراضي السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان لمختلف الشرائح خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تم طرح 191768 قطعة أرض سكنية، وتم بيع 130275 قطعة منها، توفر 774900 وحدة سكنية، والوزارة مستمرة فى سياسة طرح الأراضى، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، وكذا محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطع الأراضى التى تم طرحها موزعة كالتالي: 91971 قطعة أرض إسكان اجتماعي، تم بيع 67638 قطعة منها، و62411 قطعة أرض إسكان مميز، تم بيع 38598 قطعة منها، و17737 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، تم بيع 9973 قطعة منها، بجانب 19378 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن، تم بيع 13795 قطعة منها، إضافة إلى 271 قطعة أرض بمشروع المستثمر الصغير، تم طرحها وبيعها.