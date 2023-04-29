مدبولي: تعيين استشاري دولي لمساعدة الحكومة في عملية الطروحات وإنجاز 2 مليار دولار قبل يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم إعداد مسودة عقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي لمساعدة الحكومة في عملية الطروحات الحكومية بالبورصة مع بنوك الاستثمار العالمية التي يعملون معها.

وأكد أن هناك خطة واضحة بالكامل ومفصلة يتم التحرك وفقًا لها، ويستهدفون، قبل نهاية يونيو، أي قبل شهرين تقريبًا، أن يكون تم إنجاز ما يعادل 2 مليار دولار من خطة الطروحات المعلَنة.

وقال رئيس الوزراء ذلك على ما يردد حول تباطؤ عملية الطروحات وأن الدولة “مش عايزة تتخارج بالسرعة اللي مطلوبة”.

وتابع: “لما أعلنا البرنامج كنت حريص أأكد إنه هايستغرق سنة، وأننا نستهدف أول 6 شهور نحقق 25% من المستهدفات بالبرنامج”.

وأكد أنهم يعملون وهناك منظومة كاملة، حيث إن الصندوق السيادي المصري يدير هذه المنظومة والبنك المركزي يحضر مجموعة البنوك اللي تم الإعلان عن نزولها في الطروحات.

وتايع رئيس الوزراء قائلًا “لكن أيضًا لأننا نعلم حجم الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتعدد جهات الولاية التي تمتلك تلك الشركات أنشأت حدة في مجلس الوزراء ستكون معنية يتيسر الإجراءات الخاصة بعملية الطروحات، وسيكون هناك مستشار لرئيس الوزراء خاص بتذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات الخاصة بها”.