مدبولي : تصريحات الرئيس في زيارة قناة السويس كاشفة ومشروعات القناة تمول من إيراداتها

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتي تعد الأولى له إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة بمختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لهيئة قناة السويس.

وقال إنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، والمشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفاً أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.