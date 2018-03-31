مدبولي: تسليم 192 وحدة في المرحلة الثانية بدار مصر 22 أبريل

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 22/4/2018 في تسليم 192 وحدة سكنية (8 عمارات) بالحي 12، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 22/4/2018 في تسليم 192 وحدة سكنية (8 عمارات) بالحي 12، بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: سيتم تسليم وحدات العمارة (B 12)، يوم الأحد 22/4/2018، ووحدات العمارة (B 11)، يوم الإثنين 23/4/2018، ووحدات العمارة (B 16)، يوم الثلاثاء 24/4/2018، ووحدات العمارة (B 17)، يوم الخميس 26/4/2018، وسيتم يوم الأحد 29/4/2018، تسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 17 – B 16 – B 11 – B 12).

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: سيتم تسليم وحدات العمارة (B 9)، يوم الإثنين 30/4/2018، ووحدات العمارة (B 13)، يوم الأربعاء 2/5/2018، ووحدات العمارة (B 15)، يوم الخميس 3/5/2018، ووحدات العمارة (B 6)، يوم الأحد 6/5/2018، وسيتم يوم الإثنين 7/5/2018، تسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 6 – B 15 – B 13 – B 9).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد، أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.