مدبولي: تسليم وحدات دار مصر للفائزين بمدينة الشروق

تأسيس شركة للصيانة والنظافة والأمن تتولى مشروعات الوزارة بالمدن الجديدة​





بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشروق بدأ في تسليم 216 وحدة سكنية فى 9 عمارات، أرقام: 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، للفائزين بها بالمدينة، حيث تم في اليوم الأول تسليم 5 وحدات للفائزين بها.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تسلم العمارات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، وعقب تسلم العمارات يتم إرسال بياناتها لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات تسليمها للفائزين بها، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً في معدلات الانتهاء من تشطيب الوحدات، وتسليمها للفائزين، وسيتم التسليم في بقية المدن بوتيرة مرتفعة في الأسابيع القليلة المقبلة.



وأعلن وزير الإسكان أنه تتم حاليا إجراءات تأسيس شركة للصيانة والحراسة والأمن، تتولى مشروع “دار مصر”، وباقى مشروعات الإسكان التى تنفذها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة، مثل “سكن مصر”، والإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن التى بدأ التسليم بها بتولى هذه الأعمال، لحين الانتهاء من تأسيس الشركة، وبدء عملها.