مدبولي : بنهاية 2020 الدولة كانت أصبحت لا تتحمل أي دعم منتجات بترولية غير أنبوبة البوتاجاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تابعت كل ردود الأفعال على قرار تحريك أسعار البنزين والسولار وأنها جزء لا يتجزأ من الشعب.

وتابع رئيس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أنه كان حريصًا دومًا على أن تكون هناك فرصة لتوضيح مجموعة حقائق مع الأزمة العالمية، ومصر دولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا رغم زيادة الإنتاج، والاستيراد يبلغ 100 مليون برميل سنويًّا، وسعر البترول بالموازنة كان محددًا بسعر 60 دولارًا للبرميل.

وقال رئيس الحكومة إنه بنهاية 2020 كانت الحكومة قد وصلت إلى إلغاء كل الدعم عن المنتجات البترولية باستثناء أنبوبة البوتاجاز، ولم تعد الدولة تتحمل تكاليف منتجات بترولية.