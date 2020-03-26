سيـــاســة

مدبولي : بعض المحافظين أغلقوا مصانع مواد غذائية بالخطأ بسبب اللبس في تطبيق الحظر‎

قرار الحظر ليس مثلما حدث في 2011 لكنه حد لحركة المواطنين فقط
صفية حمدي 8:48 م, الخميس, 26 مارس 20 8:48 م, الخميس, 26 مارس 20

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين والذي عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء لمتابعته تطبيق الحظر علي مستوي محافظات الجمهورية مع المحافظين.

وأوضح رئيس الوزراء عددا من الموضوعات التي أثارت اللبس لدي المواطنين فيما يخص تطبيق الحظر، وأكد في مقدمتها أنه ليس حظر تجوال مثل الذي تم تطبيقه في عام 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما هو قرار يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية عدد من القضايا المحورية في مقدمتها عدم إيقاف حركة الموانىء والمركبات التي تحمل الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأي مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه علم بأن بعض المحافظين قاموا أمس بإغلاق بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، وتم أيضا بالخطأ في بعض المحافظات إيقاف عربات نقل تحمل دقيقا للمخابز، وأخري تنقل مواد غذائية إلي السوبرماركت، وعربات غيرها تنقل خضر وفاكهة كانت متوجهة إلى أسواق جملة.

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بقلم صفية حمدي

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