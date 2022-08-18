مدبولي بعد التعديل الوزاري: نبني على ما سبق ويجب العمل على الأفكار خارج الصندوق

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: إننا، ونحن في بداية الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة، يُسعدني أن أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة في الحكومة، ونعاهده على بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لزملائه من الوزراء السابقين مشيرا إلى أنهم بذلوا جهودا مُضنية في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية، في ظل تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، وليست مصر فقط.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة للوزراء الجُدد، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في المهام المُوكلة إليهم، ومؤكدا أنهم كحكومة يبنون على ما بذله زملاؤهم السابقون، كلٌ في قطاعه، ويستكملون معا مسيرة العمل الواحد، لخدمة مصرنا العزيزة، وشعبنا العظيم.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تضعها الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، ويأتي في مقدمتها تلك التي تخدم قطاعا عريضا من أهالينا، ولا سيما المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والحرص على التواجد في المناقشات التي تُجرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بكل وزارة، وتوضيح ما يلزم من أمور بشأن تلك المناقشات في نطاق تخصص الوزارة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة العمل على أن تكون دائما الأفكار المطروحة للعمل خارج الصندوق، في ظل التحديات التي تواجه الدولة حاليا، والتي تتطلب حلولا غير تقليدية لمواجهتها، وأن يضعوا دوما صوب أنظارهم جميعا هدفا رئيسيا يتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.