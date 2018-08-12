مدبولي: بدء حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر

بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم، الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018، تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، لـ18590 وحدة “إسكان اجتماعى حر”، موضحًا أن الوحدات بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة. وقال مدبولى إن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، بدأ يوم الأحد الماضي 5/8/2018 ومستمر حتى نهاية وقت التقديم، مشيرًا إلى أنه تم سحب 3100 كراسة شروط حتى أمس. وأضاف وزير الإسكان: “يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم الحاجز باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز إضافة للمستندات التالية (استمارة / استمارات حجز الوحدة / الوحدات “حسب عدد الوحدات المُراد حجزها” بعد استيفائها وتوقيعها – صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه “سارية” – صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة “وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة” – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى “كهرباء – غاز – مياه”)، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع”. وقالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: “يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقًا للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكترونى للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة / استمارات التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويتم الإطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها والشروط العامة للحجز من النماذج المتاحة على الموقع، وتحديد كود الوحدة المطلوبة، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات فى المكان المخصص لها أثناء ملء استمارة / استمارات الحجز للوحدة / الوحدات السكنية على الموقع الإلكترونى، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج / الزوجة – إن وجدت – بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة / الوحدات السكنية بالمدن التى يرغب في التقدم إليها، والمطروحة بالإعلان، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتي لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات (ملف pdf واحد) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم حجز الوحدة / الوحدات المطلوبة بنجاح”، علما بأنه تم إعداد فيديو توضيحى على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، لتيسير خطوات الحجز الإلكترونى، حيث يوضح الفيديو الخطوات كلها تباعا”. وبشأن أسلوب السداد، أوضحت “عبد الحميد”: “تُحدد أسعار بيع الوحدت وفقا للبيان الموضح بكراسة الشروط، ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لكل وحدة يُراد حجزها، وذلك لحساب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى في أي مكتب بريد مُميكن بجميع محافظات الجمهورية، ويتم سداد باقى إجمالى ثمن الوحدة طبقًا لأحد البديلين، البديل الأول، السداد الفوري نقدًا بعد غلق الحجز بدون احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المُميكنة، والبديل الثانى، السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المميكنة وذلك كما يلى: سداد دفعة استلام عند التعاقد لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30% من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، وسداد باقى ثمن الوحدة السكنية على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهرًا (3 سنوات) بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وذلك على النحو المبين ببيان أسعار الوحدات المطروحة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ التعاقد على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التعاقد”. وأضافت: “فى حالة التأخر فى السداد عن المواعيد المُقررة، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، وذلك من قيمة القسط المتأخر من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ سداده، وفى حالة التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم فسخ العقد واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها، ويمكن استرداد أصل الشيكات الآجلة مرحليًا بعد التأكد من سداد القسط / الأقساط بغرامة التأخير إن وجدت”. وتابعت: “يتم سداد قيمة 5 % من إجمالى سعر الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد بأى من مكاتب البريد المميكنة، وذلك بغض النظر عن البديل المستخدم في سداد باقى ثمن الوحدة، ويقوم الصندوق بتوجيه تلك الوديعة وعائدها بمعرفته لأغراض الصيانة لتظل الوحدات السكنية المُباعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة، ويظل مشروع الإسكان الاجتماعى الكائن به تلك الوحدات محتفظًا بمظهره ونسقه الحضارى المعمارى، هذا بخلاف التزام المشترى بالانضمام إلى اتحاد الشاغلين مع الالتزام بقراراته وبجميع التكاليف والأعباء التى يُقررها الاتحاد على أعضائه طبقا لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، ولا يمكن إتمام وإنهاء الحجز (اختيار الوحدات أو الوحدة السكنية بالموقع الإليكترونى) إلا بعد سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وثمن شراء كراسة الشروط على حسب عدد الوحدات المطلوب حجزها بمكاتب البريد المصرى المميكن، ولا يمكن حجز أكثر من وحدة سكنية بذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وبنفس كراسة الشروط الواحدة، وذات رقم استمارة الحجز، وفي حالة الرغبة في حجز أكثر من وحدة سكنية، يلزم سداد مبالغ مقدمات جدية الحجز، وشراء كراسة الشروط لكل وحدة بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية يرغب المواطن بحجزها، ويُمكن تعديل رغبة الحجز بالموقع الإليكتروني لذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وذلك خلال فترة الإعلان”. وأكدت مى عبد الحميد ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدات المطلوب شراؤها بالبوابة الإلكترونية فور سداد مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك قبل انتهاء الوحدات المُتاحة على البوابة الإلكترونية، ويتم تأكيد التخصيص آليًا وفقًا للوحدات السكنية المُختارة سابقًا على البوابة الإلكترونية للمشروع بحيث سيتم التعاقد والتسليم وفقًا لأسبقية التقدم والحجز على الموقع الإلكتروني، موضحة أن التخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة / مديرية الإسكان بالمحافظة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة / مديرية الإسكان بالمحافظة نيابة عن المالك (صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي)، ويتم إلغاء التخصيص فى الحالات التالية: عدم استكمال سداد باقى ثمن الوحدة / الوحدات السكنية أو وديعة الصيانة قبل التعاقد وفقًا لأحد البديلين المُتاحين، ومن ثم سـحب الوحدة / الوحدات المخصصة للعميل، أو عدم التعاقد أو إستلام المُتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المُحددة الواردة ضمن شروط الحجز بكراسة الشروط، أو عدم الالتزام والمخالفة لأى شرط / بند من الشروط / البنود الواردة بالإعلان وكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة. وفيما يتعلق بأسعار الوحدات المطروحة للحجز شاملة وديعة الصيانة، وأماكنها بالمحافظات، قالت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إنها كالتالى: فى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 444906 جنيهات، وبالدورين الأرضي والأخير 431865 جنيها، وفى محافظة الإسكندرية، 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 320261 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 310905 جنيهات، وفى محافظة الفيوم، (903 وحدات بطامية، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 220500 جنيه، و1140 وحدة بهوارة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 220500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 204750 جنيها)، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 252 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 236250 جنيها، وفى محافظة أسيوط، (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 314213 جنيها، و285 وحدة بأبنوب، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه، و407 وحدات بساحل سليم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه، و803 وحدات بمنقباد، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه، و432 وحدة بالبدارى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه)، وفى محافظة سوهاج، (1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 314213 جنيها، و900 وحدة بحى الكوثر، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 215250 جنيها)، وفى محافظة قنا، 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 307598 جنيها، وفى محافظة الأقصر، 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 307598 جنيها، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 236250 جنيها، وفى محافظة البحر الأحمر، (86 وحدة بالقصير، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 304500 جنيه، و142 وحدة بمرسى علم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 336 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 315 ألف جنيه)، وفى محافظة مطروح، 333 وحدة بالحمام، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 220500 جنيه، و65 وحدة بسيدى عبد الرحمن، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 304500 جنيه)، وفى محافظة البحيرة، 1968 وحدة بوادى النطرون، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه. وأضافت “عبد الحميد”: “تم توفير 202 مكتب بريد مميكن لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز وذلك كما يلى: منطقة القطامية بمكاتب “التجمع الخامس – التجمع الأول – بدر – مدينتى – الشروق – السلام ثاني – النهضة – المجاورة 9 – العاشر تانى – القطامية”، منطقة حلوان بمكاتب “السادات – سادس – الصف – أطفيح – الاقواز – حلوان الحمامات – حدائق حلوان – حلوان الغربية – المجمع السكنى – كفر العلو”، منطقة جنوب القاهرة بمكاتب “باب اللوق – مجلس الشعب – قصر العينى – المعادى الجديدة – القلعة – منيل الروضة – السيدة زينب – المعادى – الهضبة الوسطى – باب الخلق”، منطقة شرق القاهرة بمكاتب “هليوبوليس غرب – مساكن مدينة نصر – العباسية أول – منشية البكرى – دير الملاك – هليوبوليس الحرية – الحى السادس – النزهة الجديدة – حدائق القبه – حلمية الزيتون”، منطقة وسط وشمال القاهرة مكاتب “القاهرة الرئيسى – الفجالة – شبرا مصر – الزمالك – الغورية – الأزهر – مساكن الترعة – الظاهر – الزاوية الحمراء – روض الفرج”، منطقة الجيزة بمكاتب “الأهرام – سنترال الهرم – الربيع الجيزى – المنيب – الجيزة أول – الأورمان – جامعة القاهرة – الدقي – العجوزة – المهندسين – إمبابة – المنيرة الغربية – مدينة العمال – أرض الجمعية – مجمع خدمات الوراق – زنين – مساكن كفر طهرمس – نادى الزمالك – نادى البنك الأهلى”، منطقة الفيوم بمكاتب “الفيوم الرئيسى – سنترال الفيوم – إبشواى الرئيسى – دار الرماد – الجون – سنورس الرئيسى – طامية الرئيسى – هوارة عدلان – فانوس – هوارة المقطع – إطسا فرعى”، ومنطقة شمال أكتوبر بمكاتب “6 أكتوبر الرئيسى – الحى الثالث – الحى السابع – وردان – ناهيا – منشأة القناطر – مجمع الخدمات – مدينة الفردوس – الحى المتميز – الجلاتمه – أوسيم – نادى أكتوبر – الحى السادس – الحى الأول زايد – المنطقة الصناعية – كرداسة – البراجيل – الشيخ الحصرى”، ومنطقة جنوب أكتوبر بمكاتب “منا الأمير – العياط – البدرشين – الواحات البحرية – شبرامنت – منيل شيحة – مزغونة”، ومنطقة برج العرب بمكاتب “المركز التكنولوجى – الحمام الرئيسى – العامرية – النوبارية – مينا البصل – الورديان – الهانوفيل – ابيس الثانية”، ومنطقة الإسكندرية بمكاتب “مركز حركة الإسكندرية – المنشية – إسكندرية – سيدى جابر – السراى – محطة الرمل – العطارين – امبروزو – تفتيش السيوف – العوايد”، ومنطقة البحيرة بمكاتب “دمنهور – أبو حمص – دلنجات – إيتاى – كوم حمادة – كفر الدوار – أبو المطامير – شبراخيت”، ومنطقة مطروح بمكاتب “الضبعة – العلمين – سيدى برانى – مطروح الرئيسى – مطروح فرعى”، ومنطقة أسيوط بمكاتب “أسيوط النموذجى – القرية التكنولوجية – البدارى – ساحل سليم – الخزان – أسيوط الجديدة – مبارك – منفلوط”، ومنطقة المنيا بمكاتب “المنيا الرئيسى – المنيا فرعى – المنيا محطة – المنيا الجديدة – الشباب والمستقبل – المنطقة الصناعية”، ومنطقة أسوان بمكاتب “كوم أمبو – السبعين نصر – النوبة – كلابشة – دراو – إدفو – سلوا – أسوان – القيسارية– السيل”، ومنطقة قنا بمكاتب “قنا – ميدان المديرية – فقط – قوص – دشنا – نجع حمادى – فرشوط – أبوتشت – الوقف – نقادة”، ومنطقة الأقصر بمكاتب “الأقصر – العوامية – سيدى أبو الحجاج –الكرنك – الضبعية – القرنة – العديسات – أرمنت إسنا – الدير إسنا”، ومنطقة البحر الأحمر بمكاتب “الغردقة الرئيسى – الغردقة فرعى – ميناء الغردقة – سفاجا فرعى – بترول غارب – القصير الرئيسى – مرسى علم – شلاتين – الجونة السياحى”، وبمنطقة سوهاج بمكاتب “سوهاج الرئيسى – سوهاج فرعى – ناصر سوهاج – جهينة – طما – صلاح سالم – شارع التحرير – المراغة – البليان – دار السلام – أخميم – جرجا – المنشأة – ساقلتة”.

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