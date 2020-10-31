مدبولي : باب الاستثمار بمصر مفتوح لأشقائنا العراقيين ومستعدون للمساهمة بإعادة إعمار العراق

وأوضح أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات في الكثير من دول العالم وسُمعة طيبة بالأسواق التي تعمل بها، ويمكن أن تسهم في توفير فرص العمل، ونقل خبراتها إلى الكوادر العراقية في هذا المجال.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استعداد شركات المقاولات المصرية لدخول السوق العراقية؛ للمساهمة في تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار، وفي تنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان.

وأوضح أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات في الكثير من دول العالم وسُمعة طيبة بالأسواق التي تعمل بها، ويمكن أن تسهم في توفير فرص العمل، ونقل خبراتها إلى الكوادر العراقية في هذا المجال.

ورحّب رئيس الوزراء بنقل ما يتوافر لدى الحكومة المصرية من خبرات بمجالات الكهرباء والطاقة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على السعي لتكثيف وتنمية التعاون في ذلك المجال الحيوي، الذي يعد أساسًا لتشجيع أي استثمارات وقيام أية صناعات.

ولفت إلى أن مصر لديها استعداد تام لزيادة التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع العراق، بالتنسيق مع الأردن.

كما أكد أن مصر تتطلع أيضًا إلى تفعيل أطر التعاون بمجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما لها من دور كبير في تمكين المرأة والشباب اقتصاديًّا.

في الوقت نفسه أعرب مدبولي عن تطلع الحكومة المصرية لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص ورجال الأعمال بالبلدين، وتعزيز دورهما الحيويّ في تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف وزيادة الدخل القومي.

ونوه بأن الحكومة المصرية انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، التي تشرح بوضوح فرص الاستثمار الواعدة في جميع المجالات والقطاعات، وتغطي الحيز الجغرافي لأرض مصر، وتوضح ما صدر من تشريعات وقوانين محفّزة للاستثمار.

وذكر رئيس الوزراء أن باب (الاستثمار الخاص الخارجي) في مصر مفتوح أمام أشقائنا العراقيين على مصراعيه، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة إلى المستثمرين العراقيين.

إلى جانب ذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية العمل من أجل إقامة مشروعات صناعية مشتركة بالمجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج تلك المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب منتجاتها في المنطقة والعالم.

وأكد، في هذا الصدد، استعداد الحكومة المصرية، بجميع وزاراتها وهيئاتها المعنية، للتعاون الكامل مع السلطات العراقية المختصة من أجل تحقيق ذلك الهدف.

وخلال كلمته أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي بالطفرة التى حدثت في مصر بعدد من القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والطرق والكبارى والإسكان، وأشار إلى إمكانية التعاون بين البلدين فى هذه الملفات.

وتقدَّم رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، خلال كلمته، بالشكر إلى الشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، على شحنة 15 طنًّا من المساعدات الطبية، التى أرسلتها مصر إلى العراق، وعلى قيام مصر بتوفير العلاج المجانى للعراقيين كذلك.