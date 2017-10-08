مدبولي: انتهاء الحجز في مشروع سكن مصر

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم غلق باب الحجز بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتميز، الخميس الماضي، موضحاً أن 69826 مواطناً سددوا مقدمات الحجز، منهم 39524 بمدينة القاهرة الجديدة، و16631 بمدينة دمياط الجديدة، و10021 بمدينة 6 أكتوبر، و2879 بمدينة العبور، و685 بمدينة بدر، و86 بمدينة المنيا الجديدة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق أن طرحت وزارة الإسكان 40 ألف وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتميز، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، موضحاً أن المشروع سيحاط بسياج شجرى لتوفير الخصوصية.



وأوضح مدبولى أنه فيما يخص أسلوب السداد، فإنه تم سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالى للوحدة كدفعة جدية الحجز، وسيتم سداد 10% عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية، يتبعها سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام، وعند الاستلام يتم سداد نسبة 10%، بينما يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لطريقتى / بديلى سداد وهما: البديل الاول: سداد باقى المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبديل الثانى: سداد المبلغ المتبقى على 15 عامًا بنظام التمويل العقارى بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.