لايف

مدبولي : المواطن المصري كان يشكو من فقر الخدمات واليوم تغير الأمر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المواطن العادي يشعر بمدى الإختلاف الكبير، من خلال الحجم الهائل من الخدمات التي يلمسها على الأرض، فالمواطن المصري كان يشكو من فقر الخدمات، واليوم تغير الأمر. وأضاف مدبولي خلال لقاءه مع الإعلامية…

محمد مجدي 11:22 م, الأحد, 16 يناير 22 11:22 م, الأحد, 16 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المواطن العادي يشعر بمدى الإختلاف الكبير، من خلال الحجم الهائل من الخدمات التي يلمسها على الأرض، فالمواطن المصري كان يشكو من فقر الخدمات، واليوم تغير الأمر.

وأضاف مدبولي خلال لقاءه مع الإعلامية نوران سلام في برنامج بلا قيود على قناة بي بي سي عربي المذاع اليوم الأحد على هامش منتدى شباب العالم أن هذا الأمر الذي يعكسه توصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والحجم الضخم لمشروعات الإسكان .

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة

و تابع مدبولي: أن الذي تم تنفيذه لفئة الشباب، ومحدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة التي تم اتاحة أكثر من 300 الف وحدة لتسكين قاطنيها، لفئات كانت مهمشة تماماً.

ونفى مدبولي أن سعر الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعي تتكلف نصف مليون جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور يراد رفعه إلى 2400 جنيه في الشهر، مؤكداً أن الدولة المصرية تطرح وحدات الإسكان الإجتماعي بأسعار مدعمة بصورة كبيرة جداً.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-1-2022 في مصر.. القاهرة تسجل 19 درجة

وأوضح مدبولي أن الوحدة السكنية تتكلف نصف مليون جنيه، ولكن لا تتيحها الدولة للشباب بهذا السعر، لافتاً إلى آخر الوحدات المعروضة كانت بسعر 300 ألف جنيه، بأقساط على أكثر من 25 سنة، وبمقدم بسيط جداً.

وأشار مدبولي إلى أن القسط يبدأ من 800 جنيه، ما يمثل أقل من ايجار شقة في المناطق العشوائية او منخفضة التكلفة.

وأكد مدبولي أن البرنامج الأهم فيما يخص الإسكان، بصفته خبيراً في التخطيط العمراني، والذي لم يتم تنفيذه في أي دولة في العالم، ويتحقق في مصر، هو تطوير المناطق غير الآمنة، والتي كان يطلق عليها “العشش”.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الاثنين.. بارد نهارًا وأمطار على كافة الأنحاء

وقال مدبولي إن هذا التطوير نفذته الدولة بالكامل، وتتكلف الوحدة السكنية على الدولة أكثر من 600 ألف جنيه، وتمنح مجهزة ومفروشة بدون مقابل للأسر، وكل ما يدفعونه ايجار يصل إلى 300 جنيه، يمثل فقط الصيانة الخاصة بتلك الوحدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

مدبولي: الشباب أصبحوا أكثر وعيا ورغبة في دخول معترك العمل العام (فيديو)

محمد مجدي 11:19 م, الأحد, 16 يناير 22

رئيس الوزراء يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» وفرض الغرامات على غير الملتزمين

المال - خاص 10:32 م, الأحد, 16 يناير 22

بروتوكول تعاون بين «هيئة بلان» وأسوان لتحقيق التنمية المستدامة

أماني العزازي 8:59 م, الأحد, 16 يناير 22

محافظة الجيزة تسترد 13 قطعة أرض أملاك دولة

محمود محسن 8:34 م, الأحد, 16 يناير 22

متحدث الصحة معلقا عن ارتفاع إصابات أوميكرون : نحن في حدود آمنة

عصام عميرة 8:25 م, الأحد, 16 يناير 22

حالة الطقس غدا الاثنين.. بارد نهارًا وأمطار على كافة الأنحاء

دعاء محمود 6:57 م, الأحد, 16 يناير 22