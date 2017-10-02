مدبولي: المجتمعات العمرانية طرحت 12 ألف فدان خلال العام

بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق:قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة طرحت خلال العام حوالى 12 ألف فدان، مما يعكس سعيها نحو دفع التنمية والعمران وتنفيذ العديد من المشروعات بمختلف مدن المجتمعات.وأشار خلال مؤتمر الاستثمار العقارى الأول، إلى أ



بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة طرحت خلال العام حوالى 12 ألف فدان، مما يعكس سعيها نحو دفع التنمية والعمران وتنفيذ العديد من المشروعات بمختلف مدن المجتمعات.

وأشار خلال مؤتمر الاستثمار العقارى الأول، إلى أن المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جميعة رجال الاعمال المصريين كان يشدد على ضرورة طرح 15 ألف فدان سنويا، لتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة وتحقيق العمران المستهدف، موضحًا أن الطرح الحالى يؤكد قدرة الوزارة على تلبية ذلك الكم من الأراضى المرفقة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتنمية مدن المجتمعات العمرانية الجديدة خارج القاهرة الكبرى، التي تشهد أغلب طلبات المستثمرين، رغم تنوع الفرص الاستثمارية بالصعيد والوجه البحرى.