مدبولي: المجتمعات العمرانية تشارك بجناح فى معرض CAIRO ICT

عرض جهود الهيئة فى مجال إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة المستدامة الذكية





بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تشارك بجناح فى معرض CAIRO ICT الذى تنطلق فعالياته اليوم، ويستمر حتى يوم الأربعاء 6/12/2017.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سيتم عرض جهود الهيئة فى مجال إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة المستدامة الذكية، حيث يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة البنية التحتية، واستخدام محددات الاستدامة فى الطاقة، وتدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية، كما يتم تقديم جميع الخدمات للسكان إلكترونياً، بجانب تدرج شبكات النقل والمواصلات (قطار – مترو – أتوبيس سريع)، موضحاً أن الجيل الجديد من المدن الجديدة يتميز بإنشاء مدن خضراء نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة طبقاً للمعايير العالمية لجودة الحياه 15 م2/فرد، ويتم فيها مراعاة كافة مستويات الإسكان (إسكان عالي الكثافة – إسكان متوسط الكثافة – إسكان منخفض الكثافة).



وأضافت المهندسة إيمان نبيل، مدير مركز المعلومات، مدير عام التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تعرض الهيئة أيضاً إنجازاتها فى مجال تطوير المدن الجديدة القائمة لتصبح مدنا مستدامة ذكية، حيث تم تنفيذ شبكات إلكترونية لربط 25 مدينة جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقديم خدمات إلكترونية لسكان المدن، إضافة إلى إنشاء خدمة الشباك الواحد كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث يتم من خلاله تقديم أكثر من 100 خدمة بصورة مميكنة حضارية، بجانب استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم إنشاء 14 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة، بلغ إنتاجها حوالي 325 ميجاوات/ساعة، ويجري تنفيذ 4 محطات أخرى، توفر 240 كيلووات/ساعة، مشيرة إلى أنه تم استبدال كشافات إنارة الشوارع القائمة بكشافات LED بـ7 مدن جديدة، واستخدام السخانات الشمسية تدريجياً بالعمارات، واستخدام المياه الرمادية ببعض المدارس والمباني كنموذج يتم تعميمه.