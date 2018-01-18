مدبولي: العاصمة الإدارية ليست للأغنياء فقط

700 ألف وحدة سكنية أنجزت خلال 4 سنوات ماضية لمحدودي الدخلأحمد صبرىقال المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان: إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست للأغنياء وليست كمباوندات فقط كما يشاع، مؤكدًا أنها ستحتوى على سكن اجتماعي لمحدودى الدخل، كما ستحتوى على كل الوظائف مثل المكوجى

700 ألف وحدة سكنية أنجزت خلال 4 سنوات ماضية لمحدودي الدخل



أحمد صبرى



قال المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان: إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست للأغنياء وليست كمباوندات فقط كما يشاع، مؤكدًا أنها ستحتوى على سكن اجتماعي لمحدودى الدخل، كما ستحتوى على كل الوظائف مثل المكوجى والبقال.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن فى يومه الثانى باحد فنادق القاهرة إن هناك 700 الف وحدة سكنية لمحدودى الدخل تم تنفيذها خلال 4سنوات ماضية، بمعدل 150 الف وحدة سنويًا، اضافة إلى 100 ألف وحدة لسكان العشوائيات.