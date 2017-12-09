مدبولي: الطريق الدائري الجديد يسهم في تنمية المناطق المحيطة به

بدور إبراهيم :أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طريق دائري أكتوبر سيكون محورا مروريا مهما، وسيسهم فى تنمية المناطق الصحراوية المحيطة به، كما كلف بسرعة الانتهاء من تنفيذه.جاء ذلك خلال اختتام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ج

بدور إبراهيم :

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طريق دائري أكتوبر سيكون محورا مروريا مهما، وسيسهم فى تنمية المناطق الصحراوية المحيطة به، كما كلف بسرعة الانتهاء من تنفيذه.

جاء ذلك خلال اختتام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته في مدينة 6 أكتوبر بتفقد طريق دائري أكتوبر، الذي تنفذه شركة بتروجيت بتكلفة ٨٢٠ مليون جنيه، وهو طريق بطول ٢١ كم، يبدأ من طريق الواحات عند مدخل مدينة زويل، ويتقاطع مع طريق وصلة دهشور الجنوبية، ثم مع طريق الواحات بعد مشروع الإسكان الاجتماعي، ويستمر حتي طريق الضبعة، وبه ٣ كباري علوية (٢ على السكة الحديد – وكوبري علي تقاطع وصلة دهشور الجنوبية).

من جانبه، قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: يبلغ عرض الاتجاه الواحد ٨٢ م.ط، ويضم الطريق ٦ حارات مرورية، (2 للنقل الثقيل – ٤ للسيارات الملاكي)، وخلال الجولة التفقدية للطريق.

