مدبولي : السيسي كلّف بتنفيذ سد جيوليوس نيريري في تنزانيا بما يعبر عن قدرة المقاولات المصرية

المشروع واجه حدوث أربعة فيضانات منذ ديسمبر 2019 حتى مارس الماضي، إلا أنه أمكن إنجاز جزء كبير من المشروع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر “روفيجي” في تنزانيا ، الذى ينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب- السويدى إليكتريك.



وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، والسفير يسري خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، واللواء محمود نصّار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصّار نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وأيضا مسئولو عدد من الجهات المعنية.

في بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” في تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون ذلك المشروع معبرا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن المشروع يهدف إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميجاوات، وأنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد بقدرة 400 ك فولت، وذلك على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأوضح الوزير أن مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ ستينيات القرن الماضي، وفي ديسمبر عام 2018 قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع في مناقصة عالمية للتحالف المصري المشترك بين شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك” بتكلفة 2.9 مليار دولار.

وقال اللواء محمود نصار إن سد “جيوليوس نيريري” يتحكم في الفيضان ويحمي البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات ، ولتخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه ببحيرة مستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم خلال العام لأغراض الزراعة والصيد، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة بأكبر محمية طبيعية في إفريقيا، وواحدة من أكبر المحميات في العالم.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن المشروع يتكون من جسم السد الخرساني الرئيسي، و 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي بسعة 34 مليار م3، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي، مع محطة التوليد الكهرومائية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مجمع سكني وشبكة طرق مؤقتة ودائمة وذلك لخدمة منطقة المشروع، وإنشاء مفيض للمياه، ونفق بطول 703م، وكوبري خرساني دائم وإثنين من الكباري على نهر “روفيجي”.

وأضاف اللواء نصار أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها منفذو المشروع والتي تتمثل بشكل كبير في حدوث أربعة فيضانات منذ ديسمبر 2019 حتى مارس الماضي، إلا أنه أمكن إنجاز جزء كبير من المشروع، وبلغ عدد العمالة فيه 5233 عاملا من بينهم 526 عاملا مصريا، و3974 عاملا تنزانيا، فضلا عن 733 عاملا أجنبيا من دول أخرى.