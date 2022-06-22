«مدبولي»: الرئيس وجّه بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية.

خلال ترأسه اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: رئيس الوزراء : توافق الرؤى المصرية – السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما، مؤكدا توافق الرؤى المصرية – السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

مدبولى يشيد بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودي: 14 اتفاقية باستثمارات تصل قيمتها إلى 7.7 مليار دولار

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودي؛ وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار.

ووجه الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التي بذلتها في سبيل تجهيز هذه الاتفاقيات مع الجانب السعودي، ومن بينها توقيع شركة “أكواباور” اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح، معربا عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، وترحيب الدولة بأي استثمارات خارجية في مختلف قطاعاتها.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لتصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أمس، التي أشاد خلالها بما تحقق على مسار التنمية الاقتصادية والنهضة في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية.

بالإضافة لإشادته بالتعاون الكبير مع مجلس الوزراء المصري، فيما يخص تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وجهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.

وأكد مدبولي أنه تم التفاوض كذلك بشأن الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، ونوه في هذا الإطار إلى أن المباحثات تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.