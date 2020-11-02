مدبولي: الرئيس وجه بشراء المستلزمات الطبية ضمن مبادرة «المركزي» عبر هيئة الشراء الموحد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية بأن الأجهزة والمستلزمات الطبية، التى يتم شراؤها ضمن مبادرة البنك المركزى بشأن “كورونا”، من خلال هيئة الشراء الموحد؛ لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة.

وأكد رئيس الوزراء فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم، على توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزى إلى رفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وتوفير المستلزمات الطبية فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك حيث عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد اليوم اجتماعها، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشارك فى الاجتماع وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والمالية ، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالى ، والثقافة، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة ، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

وحضر أيضا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأكد على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والصحة ، فى هذا الشأن.

وقد بدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع جاء فى ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، فى عدد من دول العالم الفترة الماضية.

وحذر رئيس الوزراء من أنه فى حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيضطرون لاتخاذ بعض القرارات الصعبة ، مما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التى تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها خلال هذه الفترة.

وشدد على أنه بالتالى يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعيّ.

وقال إنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين.

وتابع أنه تم التأكيد لذلك على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة بوسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وأيضا المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التى تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجه مدبولي بالاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التى يتم اتباعها فى المطارات المختلفة، والمدن السياحية.