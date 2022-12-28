مدبولي : الرئيس وجه بتعديل شرط السن بمسابقات وظائف معلم مساعد بوزارة التعليم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، واستمع إلى عرض من رئيس الجهاز بشأن نتائج كل من مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ومسابقة شغل 14813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل)، وأيضًا مسابقة شغل 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة وهي المسابقة التكميلية، بعد اجتياز عدد 11990 للامتحان الإلكتروني بالمسابقة الأصلية.

مدبولي: الرئيس يوجه بتعديل شرط سن المتقدم في مسابقات التربية والتعليم القادمة لـ40 عامًا

وأعلن رئيس الوزراء عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل شرط السن في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليصل إلى 40 عامًا بدلًا من 35 عامًا،

وتعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول، في إطار إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب في خوض المسابقة.

ووجه رئيس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg) وتسليمها إلى الوزارات المعنية لإعمال شئونها،

بحيث يتم الإعلان اليوم عن نتيجة مسابقة الأئمة، وغدًا نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل والمسابقة التكميلية لمعلم مساعد رياض أطفال.

وأكد دعمه التام لآلية عمل المسابقات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التي توفر إمكانية اختبار أكثر من 1500 متقدم إلكترونيًّا في اليوم الواحد،

مع ضمان اختيار أكفأ المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وتوفير مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في عملية الاختيار التي تمنح فرصًا متكافئة بين المتقدمين، دون أدنى تدخُّل بشري.

وطالب المُرشحين لشغل الوظائف بالالتزام بمدونة السلوك الوظيفي والارتقاء بالخدمات العامة وحسن معاملة المواطنين.

وفيما يتعلق بمسابقة معلم فصل، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز فتح باب التقديم للمسابقة بالفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، على موقع بوابة الوظائف الحكومية،

14530 مرشحًا لشغل وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) و1656 مرشحًا لمعلم مساعد (رياض أطفال) في المسابقة التكميلية ليصبح عدد المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال 13646

وتقدم للمسابقة عدد 89394 متقدمًا لشغل 14813 وظيفة، انطبقت الشروط على 60695 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 55624 متقدمًا، واجتازه 14530 متقدمًا منهم في 27 محافظة.

وفيما يتعلق بالمسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفال، أوضح رئيس الجهاز أنه تم فتح باب التقديم في مسابقة شغل عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في الفترة من 14 أكتوبر حتى 10 نوفمبر،

وذلك في 14 محافظة؛ منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، وعدد 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

والمحافظات هي القاهرة، وقنا، والشرقية، والأقصر، والجيزة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسيوط، والسويس، والبحر الأحمر ، وبورسعيد،

مشيرًا إلى أنه تقدم للمسابقة 5765 انطبقت الشروط على عدد 4863 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 4497، واجتازه 1656 متقدمًا منهم.

وعن مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين في وزارة الأوقاف، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة الأئمة قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ15 يومًا حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة،

وتم فتح باب التقديم “أون لاين” على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة،

في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد إلى أسبوعين، بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15988 متقدمًا.

548 مرشحًا لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف

وانطبقت شروط الترشيح لخوض الاختبار الإلكتروني على عدد 13096 متقدمًا، وحضر منهم الاختبار 9618 متقدمًا، ونجح 548 متقدمًا منهم، وذلك بعد أن اجتازوا اختبارات إلكترونية وشفوية.

240 مرشحًا لشغل وظائف مهندس بوزارة الموارد المائية والري

كما عرض الدكتور صالح الشيخ نتيجة مسابقة شغل (240) وظيفة مهندس “النوعية” لوظائف الهندسة للتخصصات “ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلى” بالمستوى الوظيفي الثالث “ج” بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها.

حيث أوضح رئيس الجهاز أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي بالفترة من 20 فبراير الماضي حتى 7 مارس، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدمًا، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على 5695 متقدمًا،

بينما حضر منهم الاختبار الإلكتروني في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4406 متقدمين، في الفترة من 23 إلى 29 مارس، اجتازه منهم 293 متقدمًا، ونجح منهم 240 مهندسًا.