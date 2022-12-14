مدبولي : الرئيس وجهنا بإنهاء ملف الاعتمادات المستندية خلال شهرين ونعمل على ذلك

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي بإنهاء ملف الاعتمادات المستندية ، خلال شهرين وهذا ما يتم العمل عليه.

رئيس الوزراء قال ذلك خلال رده على تساؤل حول الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحل أزمة تكدس البضائع فى المواني لتوفير مستلزمات الإنتاج للصناع .

وقال إن الحكومة تتحرك فى نحو خطة تدبير الموارد الدولارية خلال السنة المالية الحالية التى من شأنها تحقق التوازن الموجود فى السوق لحل مشكلة لبعض المستلزمات الموجودة في الموانئ .

وأكد أن الحكومة تعى تماما هذه المشكلة وتسعي إلى حلها مع البنك المركزي فى ضوء الامكانيات الموجودة بالدولة وسيتم الانتهاء منها في أقل من شهرين.