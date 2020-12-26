مدبولي: الرئيس كلَّف بتنفيذ جميع الترتيبات لخروج بطولة العالم لكرة اليد بأعلى مستوى

لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى زيارة ميدانية اليوم، الترتيبات النهائية فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حيث يستعد لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

ورافق رئيس الوزراء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، واللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتعرف رئيس الوزراء خلال الزيارة على المراحل النهائية بمشروع تطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وأشاد بالمستوى الجيد الذى تظهر عليه أعمال التطوير، بالصورة التى تعكس عظمة مصر، واستعداده لاستقبال هذه البطولة بالصورة المشرفة.

وأكد مصطفى مدبولى، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تنفيذ كل الترتيبات اللازمة لخروج البطولة بأعلى مستوى، سواء من حيث البنية الأساسية والتنظيم، أو تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الفاعل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم، حفاظا على صحة وسلامة المشتركين والضيوف والجمهور فى تلك البطولة الرياضية البارزة.

واستمع الدكتور مدبولى إلى شرح من وزير الشباب والرياضة أشار خلاله إلى أن الصالة الرئيسية المقرر أن تستضيف مباريات منتخب مصر ضمن منافسات البطولة، تتسع لنحو 16200 متفرج، وشهدت أعمال رفع الكفاءة الشاملة بما تضمن أرضيات الملعب، ومدرجات الجمهور، وأماكن تواجد للصحفيين والمصورين.

كما شهدت المداخل أعمال لرفع كفاءة الأرضيات والإنارة والحوائط والأسقف، وتم تطوير قاعة المؤتمر الصحفى والمركز الصحفي، وتم تجهيزه بكل الأجهزة وخدمات الإنترنت السريع، كى يكون جاهزاً ومهيئاً لتيسير مهمة الصحفيين والإعلاميين الداعمة فى نقل مجريات منافسات البطولة وإبراز ذلك الإنجاز لبلدان العالم بأسره.

وتفقد رئيس الوزراء صالة كبار الزوار، وغرف تبديل الملابس، وأرضية الملعب، والمركز الصحفي، وقاعة المؤتمرات وأشاد بتجهيزها بصورة مميزة، وبتكنولوجيا متطورة، ووفق نظام يراعى التباعد الاجتماعى فى ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد.

واطمأن رئيس الوزراء من وزير الشباب والرياضة على الخطة الخاصة الترويجية للبطولة، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات المتخذة الخاصة بالمجال الطبي، التى تضمن تطبيق التدابير الوقائية لجميع المشاركين، والصالات الرئيسية المقرر اقامة البطولة عليها.

وكذلك الصالات التدريبية، ووسائل المواصلات المحلية، والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع الأشخاص فى حالة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، بما يضمن خفض احتمالات ومعدلات الإصابة.

وتم الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر، تنظم لأول مرة بمشاركة منتخبات من عدد 32 دولة، وتقام على 4 صالات وهى : صالة العاصمة الادارية الجديدة، التى تتسع لنحو 7200 متفرج، وصالة 6 أكتوبر، وسعتها 5500 متفرج، وصالة برج العرب، وسعتها 4500 متفرج، وأيضا صالة استاد القاهرة، وسعتها 16200 متفرج، بواقع 108 مباريات، ونوه إلى أنه تم تخصيص 8 صالات إضافية، واتاحتها كصالات تدريبية للمنتخبات المشاركة.

واختتم رئيس الوزراء زيارته داخل استاد القاهرة، بتفقد مضمار الدراجات، والذى تم إنشاؤه وفق المعايير الدولية، واستعداده لاستقبال البطولات الدولية التى من المقرر أن تقام فى مصر.