مدبولي: الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات وقائية أخرى للحد من انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة تعمل في إطار خطة مرسومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات وقائية اخرى للحد من انتشار المرض حتى لا يتفاقم الوضع مثل دول أخرى.

وأوضح في مؤتمر صحفي له بمقر المجلس أن القرار جاء للحفاظ على صحة الطلاب ومنع انتشار الفيروس مضيفا : المواطن عليه دور وأهم شيء الوقاية ويحب أن نقلل فرص التواجد في تجمعات لأن ده بيسبب مشاكل .

وأكد مدبولي أن سبب قرار الرئاسة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين هو رصد 7 حالات لطلاب مخالطين لمصابين بفيروس كورونا موضحا أنه كان من اللازم أخذ الحيطة والحد من الاختلاط بين الطلاب خاصة وأن عددهم 25% من سكان الجمهورية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

وقررت السلطات الفرنسية، ، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .