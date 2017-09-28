مدبولي: التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق.. شعار الإسكان العرب

بدور إبراهيم:



احتفلت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى قطاع الإسكان والمرافق، بيوم الإسكان العربي، الذى يحل يوم 2 أكتوبر المقبل، فـي إطار تفعيل قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ (33) والتي عقدت بالرياض شهر ديسمبر الماضى، بدعوة الجهات المعنية بالإسكان والتعمير في الدول العربية إلي تنظيم احتفاليات بمناسبة يوم الإسكان العربي لعام 2017 ، حيث تم عقد ورشة عمل لمديري إدارات اتحاد الشاغلين بديوان عام الوزارة لاستعراض أحكام فصل “اتحاد الشاغلين” بقانون البناء، والرد علي الاستفسارات المتعلقة به.



وقامت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافـق، بإلقاء كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى أوضح فيها أن يوم الإسكان العربي الذي يحتفل به في يوم 2 أكتوبر من كل عام، ياتى تزامناً مع يوم الإسكان العالمي ، والذي تم الاحتفال به للمرة الأولى عام 1986 ، ويعد أحد المناسبات الرسمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة .



وقال الوزير فى كلمته: إن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى مناقشة حالة العمران وإمكانية حصول الإنسان على مأوى وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، فضلا عن تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فإن مصر تتبني العديد من المشروعات المتعاقبة لتوفير السكن للشباب ومحدودي الدخل، فقد تبنت مشروع اسكان الشباب ثم المشروع القومي للإسكان لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات، وتم تنفيذها، وأخيراً المشروع الأضخم علي مستوى المنطقة، وهو مشروع الاسكان الاجتماعي الجاري تنفيذه.



وأوضح الوزير أن جامعة الدول العربية تبنت، من خلال مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، شعارا لهذا العام هو (التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق) ، وهذا الشعار يعبر عن أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع والقطاعات العامة والخاصة والمعنيين بالإسكان وتضافر الجهود لتوفير السكن اللائق للجميع من خلال المشاركة بالخبرات والمساهمات المادية.



وشدد مدبولى على التزام الدولة بدورها المحوري في توفير السكن الملائم لكل مواطن، حيث يمثل ذلك اسهاما في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الإسكان بوجه خاص، وان ذلك الالتزام يتحقق بتقديم الحلول غير التقليدية في مواجهة مشاكل الإسكان في مصر وتطوير النظم والتشريعات، ووضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم.



وأكد وزير الإسكان أن صيانة العقارات ووضع نظم لإدارتها من خلال اتحادات الشاغلين تعد أحد الآليات المهمة للحفاظ على الثروة العقارية، لذا حرصنا ان يشمل برنامج الاحتفال ورشة عمل عن “اتحاد الشاغلين”.



وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافـق، إن اختيار موضوع ورشة العمل للاحتفال بيوم الإسكان العربى، يأتى في إطار الحفاظ على الثروة العقارية والوقوف على إشكاليات ومعوقات التطبيق وتلقي المقترحات التي يمكن دراستها، فضلا عن النظر في مدى إمكانية تضمينها للتعديلات الجاري إدخالها على بعض أحكام قانون البناء حالياً.



وأضافت المهندسة نفيسة أنه تم عقد جلسة عمل بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” لمناقشة مسودة “تقرير استراتيجية الاسكان الوطنية”، وذلك في إطار التعاون لإصدار تقارير ملف الاسكان المصري والاستراتيجية الوطنية للإسكان، مشيرة إلى أنه تم حث الجهات والهيئات المعنية بالإسكان والتابعة للوزارة على مستوى الجمهورية للاحتفاء بيوم الإسكان العربي من خلال عقد ندوات وورش العمل المتعلقة بالإسكان، بالإضافة إلى ما يقوم به الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من افتتاحات لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية.