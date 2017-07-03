مدبولي: الانتهاء من تنفيذ 6839 وحدة إسكان ديسمبر المقبل

بدور إبراهيم: أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 6839 وحدة إسكان اجتماعى فى 10 محافظات، نهاية شهر ديسمبر المقبل، من بينها 1558 وحدة فى 4 محافظات بالصعيد، و3690 وحدة فى 4 محافظات بالقليوبية والدلتا، و1495 وحدة فى محافظة بورسعيد، و96 وحدة

بدور إبراهيم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 6839 وحدة إسكان اجتماعى فى 10 محافظات، نهاية شهر ديسمبر المقبل، من بينها 1558 وحدة فى 4 محافظات بالصعيد، و3690 وحدة فى 4 محافظات بالقليوبية والدلتا، و1495 وحدة فى محافظة بورسعيد، و96 وحدة بمحافظة الوادى الجديد.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه بالنسبة لمحافظات الصعيد، سيتم الانتهاء من تنفيذ 238 وحدة (10 عمارات) فى محافظة أسيوط، و912 وحدة فى محافظة قنا (38 عمارة)، و384 وحدة فى محافظة الأقصر (16 عمارة)، و24 وحدة فى محافظة سوهاج (عمارة واحدة).

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 1786 وحدة فى القليوبية (78 عمارة)، و896 وحدة فى محافظة البحيرة (36 عمارة)، و96 وحدة فى كفر الشيخ (5 عمارات)، و912 وحدة فى الدقهلية (38 عمارة).

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه سيتم الانتهاء من 1495 وحدة سكنية فى محافظة بورسعيد (22 عمارة)، و96 وحدة فى محافظة الوادى الجديد (4 عمارات).