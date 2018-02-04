مدبولي: الانتهاء من ترفيق 7000 فدان ساحلى بالعلمين الجديدة نهاية العام

رضوى عبد الرازققال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تعتزم خلال العام الحالى الانتهاء من ترفيق الجزء الساحلى بمدينة العلمين الجديدة، والبالغة مساحته 7000 فدان.وأشار، خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمارات، إلى أن الوزارة تستهدف خلال الـ3 سنوات



رضوى عبد الرازق

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تعتزم خلال العام الحالى الانتهاء من ترفيق الجزء الساحلى بمدينة العلمين الجديدة، والبالغة مساحته 7000 فدان.

وأشار، خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمارات، إلى أن الوزارة تستهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة تحويل مدينة العلمين، إلى مقصد سياحى عالمى، ومن المقرر تنفيذ أكثر من 25 ألف غرفة فندقية بها، وجارٍ التفاوض مع عدد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين المالكين لسلاسل فنادق.

وأوضح أن المدينة تستهدف جذب أكثر من 4 ملايين نسمة، ولا تعد مقصدًا سياحيًا ومصيفًا فقط، بل مدينة متكاملة تعمل طوال أيام العام.

وأضاف أن المدينة تشمل منطقة صناعية، وتلقت الهيئة مؤخرا عروضا من مستثمرين للحصول على أراضٍ بها، كما يجرى تنفيذ جامعات، وجارٍ الاتفاق مع جامعات دولية.