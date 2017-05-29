مدبولي: استرداد 2523 فدانا ببرج العرب والأقصر وطيبة الجديدة

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان استردت 2523 فداناً، بمدن: برج العرب الجديدة، والأقصر الجديدة، وطيبة الجديدة، مؤكداً استمرار أجهزة المدن الجديدة فى حملاتها الموسعة لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات، على الأراضى، وذلك بتعاون ومساندة كاملة، من المحافظين، والقوات المسلحة والشرطة.



وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: تم تنفيذ 22 قرار سحب، و15 إزالة فورية، بإجمالى مساحة 1331 فداناً، حيث تم ردم 47 بئر مياه إرتوازية، وإزالة 10 منازل مخالفة، و20 محلاً تجارية، و5 مبان، والعديد من الأسوار، كما تمت إزالة التعديات بمنطقة يتم تجريفها، إضافة إلى غلق محجر والتحفظ على بلدوزر ولودر وسيارة قلاب.



وأضاف المهندس طارق محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، أن جهاز المدينة بدأ حملة موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات، حيت تم تنفيذ قرارات لإزالة التعديات الواقعة على 227 فداناً، بجانب 930 فداناً أخرى تم إزالة التعديات عليها، وتحرير محاضر لها.



وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أن جهاز المدينة بدأ منذ 21 مايو الجارى حملة مكثفة لإزالة التعديات، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن إزالة التعديات على مساحة 35 فداناً.