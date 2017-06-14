مدبولي: إنهاء 20 ألف وحدة إسكان اجتماعى حتى نهاية العام



بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من ٢٠ ألفاً و١١٠ وحدات بالإسكان الاجتماعى، فى ١٦ محافظة، حتى نهاية العام الحالي، وذلك ضمن الوحدات التى تشرف على تنفيذها مديريات الإسكان بالمحافظات.



وقال المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة:إن الوحدات التي سيتم الانتهاء منها 30 يوليو المقبل، تقع في محافظات : الجيزة ( ٢٤٠ وحدة)، حيث تم الانتهاء من ٢٣٣٤ وحدة في المحافظة حتى الآن، و٤ محافظات في الصعيد، هي قنا بعدد ٦٠٠ وحدة حيث تم الانتهاء من ١٠٥٦ وحدة، واسوان بعدد ٣١٢ وحدة حيث تم الانتهاء من ١٩٦٠ وحدة، والمنيا بعدد ٥٢٨ وحدة حيث تم الانتهاء من ١٩٢ وحدة، وسوهاج بعدد ١٤٤ وحدة، حيث جار العمل في ٥٢٨ وحدة، بالاضافة الى محافظتين في الدلتا هما المنوفية بعدد ٥٥٢ وحدة، حيث تم الانتهاء من ٦٨٢٩ وحدة، والبحيرة بعدد ٦٢٤ وحدة، حيث تم الانتهاء من ٢٣١٠ وحدات.



وأضاف: “بالنسبة للمحافظات الحدودية، سيتم الانتهاء من ٦٥٢ وحدة في محافظة البحر الاحمر، حيث تم الانتهاء من ٩٠٠ وحدة حتى الآن، و٧٢٠ وحدة في شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من ٤٨٠ وحدة، و٣٢٠ وحدة في جنوب سيناء، حيث تم الانتهاء من ١٣٤٤ وحدة سكنية”.



وأشار المهندس هشام درويش إلى أنه سيتم الانتهاء من ٩٨٥٦ وحدة سكنية في ٣٠ سبتمبر المقبل، في ١١ محافظة، هي ٧٢ وحدة في اسيوط، و٣٣٦ وحدة في الفيوم، و٨٨٨ وحدة في الاقصر، و١٢٠ وحدة في قنا، و١٠٧٢ وحدة في اسوان، و٣٦٠ وحدة في البحر الاحمر، و١٥٨٤ وحدة في جنوب سيناء، و١٩٢ وحدة في كفر الشيخ، و١٩٦٨ وحدة في المنيا، و٣٨٤ وحدة في سوهاج، و٢٨٨٠ وحدة في بورسعيد.



وأوضح رئيس قطاع التشييد، أنه بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء منها في ٣١ ديسمبر المقبل، فيصل عددها إلى ٥٥٦٢ وحدة في ٦ محافظات، هي ١٢٠ وحدة في البحيرة، و١٠٠٨ وحدات في قنا، و٤٨٠ وحدة في البحر الأحمر، و٧٥٢ وحدة في جنوب سيناء، و٣٧٠ وحدة في كفر الشيخ، و٢٨٣٢ وحدة في السويس.