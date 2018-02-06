مدبولي: إنهاء صرف صحي السويس ومحطة الرفع الرئيسية أول مارس

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ مشروع توسعات صرف صحى السويس بعتاقة، بمحافظة السويس، بطاقة 280/130 ألف م3 / يوم، بتكلفة تقديرية 215 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ (90 % مدنى – 82 % ميكانيكا)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أول

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ مشروع توسعات صرف صحى السويس بعتاقة، بمحافظة السويس، بطاقة 280/130 ألف م3 / يوم، بتكلفة تقديرية 215 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ (90 % مدنى – 82 % ميكانيكا)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أول مارس المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يجري أيضاً بمحافظة السويس تنفيذ مشروع تطوير محطة الرفع الرئيسية بعتاقة (إضافة 2 طلمبة)، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ (100 % مدنى – 40 % ميكانيكا)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أيضا أول مارس المقبل.

