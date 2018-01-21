مدبولى : 58 مليار جنيه تكلفة مشروعات الإسكان خلال 4 سنوات

أحمد صبرى:قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, إن تكلفة المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 58 مليار جنيه، منها إسكان اجتماعي ومحطات مياه وطرق.وأكد - خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة

أحمد صبرى: قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, إن تكلفة المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 58 مليار جنيه، منها إسكان اجتماعي ومحطات مياه وطرق. وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أنه تم تدشين 119مشروعا سكنيا ومياه فى الصعيد، خلال تلك الفترة، بتكلفة 10 مليارات جنيه، انتهى معظمها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 119ألف وحدة سكنية بالصعيد أيضا خلال الفترة ذاتها.