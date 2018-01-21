مدبولى : 58 مليار جنيه تكلفة مشروعات الإسكان خلال 4 سنوات

أحمد صبرى: قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, إن تكلفة المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 58 مليار جنيه، منها إسكان اجتماعي ومحطات مياه وطرق. وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أنه تم تدشين 119مشروعا سكنيا ومياه فى الصعيد، خلال تلك الفترة، بتكلفة 10 مليارات جنيه، انتهى معظمها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 119ألف وحدة سكنية بالصعيد أيضا خلال الفترة ذاتها.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, إن تكلفة المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 58 مليار جنيه، منها إسكان اجتماعي ومحطات مياه وطرق.
وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أنه تم تدشين 119مشروعا سكنيا ومياه فى الصعيد، خلال تلك الفترة، بتكلفة 10 مليارات جنيه، انتهى معظمها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 119ألف وحدة سكنية بالصعيد أيضا خلال الفترة ذاتها.