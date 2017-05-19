مدبولى: 33 مليار جنيه استثمارات المشروعات المنفذة بـ6 أكتوبر

بدور إبراهيمتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة التى يجري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة نسب تنفيذها، ورافقه فى الجولة، المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن، بهيئة المج



بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة التى يجري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة نسب تنفيذها، ورافقه فى الجولة، المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة.



وأوضح وزير الإسكان أن إجمالى الاستثمارات بالمشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها حاليا بمدينة 6 أكتوبر تبلغ 33.3 مليار جنيه، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان بتكلفة 19.5 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 97 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، و12 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي المتميز، و7 آلاف وحدة بـ”دار مصر” للإسكان المتوسط.

وشدد الدكتور مصطفي مدبولي على سرعة الانتهاء من خطة تسليم الإسكان الاجتماعي، والانتهاء من تنفيذ جميع المرافق والخدمات الخاصة به، لخدمة سكان المشروع.

وتفقد الوزير مشروع تنفيذ كوبري ميدان العبور، الذي ينقل الحركة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي الي طريق الواحات، مروراً بميدان العبور، مشدداً علي الاهتمام بالتحويلات المرورية المُنفذة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الكوبري، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولى الشركة المنفذة لكوبري ميدان العبور بوضع برنامج زمني مكثف، والمتابعة اليومية للتنفيذ، لسرعة الانتهاء في المواعيد المحددة، وبالتوازي مع توسعات وصلة دهشور الشمالية التي تربط طريق الواحات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يجرى إنشاء وتطوير محاور وطرق بالمدينة بإجمالى استثمارات 3.6 مليار جنيه، ومنها مشروع تطوير وصلة دهشور الشمالية من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتي طريق الواحات، مروراً بتنفيذ كوبري العبور فوق ميدان العبور، ومشروع طريق وصلة دهشور الجنوبية، وتنفيذ طريق داعم لطريق الواحات، ومحور الدائري الجنوبي الغربي بالمدينة.

وقال المهندس عصام بدوي: يجرى تنفيذ مشروعات مرافق بتكلفة 7.9 مليار جنيه، وتشمل (مياه + صرف صحي) للإسكان الاجتماعي، والاجتماعي المتميز، و”دار مصر”، ومحطة المياه بطاقة 400 ألف م3/يوم، بجانب الأعمال الكهروميكانكية للمأخذ والروافع، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يجرى تنفيذ مشرعات كهرباء بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتشمل أعمال توصيل الكهرباء للإسكان الاجتماعي، والاجتماعي المتميز، و”دار مصر”.