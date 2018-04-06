مدبولى : 3 مليارات دولار استثمارات العاصمة الإدارية

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، للمشاركة فى ورشة عمل للاتفاق النهائى على الأمور الفنية المتعلقة بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ( cscec ) الصينية، وبمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.

وخلال الزيارة، يعقد الوزير اجتماعا مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، لمراجعة التفاصيل النهائية الخاصة بمنطقة الأعمال المركزية.

وأشار الوزير إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات، سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صينى، موضحاً أن إجمالي مساحة المشروع، مليون و710 آلاف م2، ويقع على مساحة 195 فدانا، ويضم : منطقة الأعمال المركزية الشرقية – المرحلة الأولى – 520 ألف م2، بينما يبلغ إجمالي مساحة الأبراج، مليونا و15 ألف م2، وإجمالي مساحة التجاري والخدمات 230 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض، مليونا و245 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض 465 ألف م2.