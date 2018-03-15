مدبولى: 2019 تشهد مشاركة فعالة لمصر فى MIPIM بفرنسا

❐ أقل مشروع يتم تنفيذه حاليا يعادل ما قدمته عدة دول بالمعرض.. وعقد مؤتمر خلال سبتمبر المقبل لعرض المشروعات الكبرى

❐ أدعو مستثمرى العالم ..وإجراءات الحكومة والتعديلات التشريعية تسهم فى دفع عجلة الاستثمار

❐ «العلمين الجديدة» نموذجاً جديداً للمدن الساحلية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً اقتصادياً

❐ هشام شكرى: المشاركة فى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر وتعريف العالم بها واجباً قومياً

❐ أحمد شلبى: الصناديق مهتمة بالفرص بقطاع التطوير العقارى غير السكنى

❐ عبد الناصر طه: الاتحاد الدولى ناقش مع الوزير كيفية دعم مصر والمشاركة فى الأحداث الدولية

❐ عمرو القاضى: «سيتى إيدج» تستهدف المشاركة بالمعرض العام المقبل

بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، جلسات عمل مع صناديق استثمارية عقارية أجنبية كبرى، كما التقى رئيس الاتحاد الدولى للعقار، على هامش معرض “MIPIM 2018″، أكبر حدث من نوعه للعقارات فى العالم، والذى يعقد بمدينة كان الفرنسية، وتشارك به وزارة الإسكان المصرية للمرة الأولى.

أشار «مدبولى» إلى أن مصر استعدت جيداً للمشاركة، فى ظل تنفيذ القطاع العام والخاص مشروعات كبرى، مشيراً إلى أن أقل مشروع يتم تنفيذه فى مصر، يعادل جميع معروضات العديد من الدول المشاركة بالمعرض، بما يعكس الطفرة التى تشهدها مصر حاليا.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الاتفاقيات، خاصة مع اهتمام رءوس الأموال، وأكد على أهمية المشاركة فى المعرض العالمى، كونها خطوة جديدة نحو دفع عملية تصدير العقار المصرى، مشيراً إلى أن مصر ستشارك العام المقبل أيضا، بجناح كبير، لعرض مشروعات الوزارة، والمطورين العقاريين المصريين.

واقترح وزير الإسكان عقد مؤتمر بمصر، خلال سبتمبر المقبل، لعرض المشروعات الكبرى على المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار العالمية، والشركات الكبرى، مع تنظيم زيارات لمسئوليها لمواقع العمل.

وشدد على أن مصر تعد رائدة بالمنطقة كلها فى مجال الاستثمار العقارى، خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومن المتوقع فى ضوء المؤشرات الحالية أن يشهد القطاع طفرات جديدة، خلال العامين المقبلين.

ودعا مدبولى مستثمرى العالم لضخ استثمارات بمصر، مشيراً إلى أن المناخ فى مصر جاذب لكل المستثمرين، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة، وكذا التعديلات التشريعية المختلفة، وآخرها قانون التسجيل العقارى، الذى من المقرر إقراره برلمانياً قريباً، وسيسهم فى دفع عجلة الاستثمار.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة، أبرز المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، مشيراً إلى أنه من المقرر نقل الأجهزة والمبانى الحكومية إليها، وقد روعى فى تصميمها، أن يتوسطها النهر الأخضر، وارتباط جميع أحيائها به، وذلك فى محاكاة لنهر النيل الذى يتوسط مدينة القاهرة، كما روعى فى تصميم طرقها أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلاً، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية، كما هو الحال فى المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع عند صيانة المرافق، أو الإضافة إليها.

وأضاف أنه سيتم تخصيص 30 % من مساحة العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما تضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، مشيراً إلى أن مسارات النقل الجماعى المقترحة، تضم خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، وبدأت وزارة النقل بالفعل فى تنفيذ خط القطار الكهربائى السلام / العاشر من رمضان، وسيتم ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعى، والسكة الحديد، ومونوريل العاصمة / القاهرة الجديدة، كما سيتم ربطها بالمدن الجديدة، من خلال شبكة السككة الحديد، عن طريق خط العين السخنة – العلمين.

وأشار إلى أن مراحل تنمية العاصمة الادارية، 3 مراحل، الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الاخضر والواحة – منطقة المال والأعمال – مدينة الفنون والثقافة – الحى الحكومى “مجمع الوزارات” – منطقة المستثمرين – الحى الدبلوماسى “حى السفارات”)، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.

وقال إن الوزارة تشرف على تنفيذ الحى السكنى الثالث، وتبلغ مساحته 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات، تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة – 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى – 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة – 3360 وحدة سكنية – 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالى الوحدات بالحى الثالث 25416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مبانى الخدمات المختلفة، مؤكدا أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجاً (سكنى – ادارى – خدمات – تجاري)، بمساحة 1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، ومنها أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع 345 م، ومن المقرر وضع حجر الأساس لتلك المنطقة خلال أيام، وتنفذها شركة صينية من أكبر شركات المقاولات فى العالم.

وأضاف مدبولى أن مدينة الفنون والثقافة تضم (قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات – المسرح الصغير بقاعتين تستوعبان 750 شخصا للعروض الخاصة – مسرح الجيب ويستوعب 50 شخصاً ومسرح الحجرة – مركز الإبداع الفنى لشباب المبدعين – قاعة عرض سينمائى يتم ربطها بالاقمار الصناعية، وثلاث قاعات للتدريب – استوديو تسجيل صوتى مجهز بأحدث التقنيات – متحف تاريخ الأوبرا ومتحف مفتوح للفن الحديث – مكتبة موسيقية ومكتبة مركزية تسع 6000 شخص – ومدينة الفنون، وبها (رسم – نحت – موسيقى – تمثيل – رقص – أدب –شعر).

كما أشار إلى أن مشروع مدينة العلمين الجديدة، يعد واحداً من المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا، ويتسم بواجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم، تعادل كورنيش مدينة الإسكندرية، مضيفاً أن الوزارة تعمل على أن تمثل المدينة نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية، التى تحقق تنمية متكاملة، وتوفر أساساً إقتصادياً متنوعاً (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، وبحث علمي).

تبلغ مساحة المدينة 48917 فداناً، وعدد السكان المتوقع 3 ملايين نسمة، وستضم 20 – 25 ألف غرفة فندقية على مساحة 7770 فداناً بالمنطقة الساحلية (القطاعين الشرقى والغربي)، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفى فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان.

وأشار مدبولى إلى أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون بين وزارتى الإسكان والتعليم العالى، بمسطح إجمالى 75 فداناً، وتستوعب 25 ألف طالب، وتضم عدداً من الكليات المتخصصة العلمية والنظرية، كما تم توقيع بروتوكول لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمسطح إجمالى 62 فداناً، وتستوعب 10 آلاف طالب، وتضم عددا من الكليات المتخصصة العلمية والنظرية، كما بدأ تنفيذ مدينة الثقافة والفنون بمساحة 190 فداناً، وتضم (المسرح الرومانى المكشوف – مجمع الاستوديوهات – قاعة أوبرا العلمين – مجمع السينمات – منطقة استثمارية ترفيهية – جهاز مدينة العلمين الجديدة – متحف العلمين الجديدة – فندق – مسجد وكنيسة – والساحة الرئيسية).

ووقعت هيئة المجتمعات، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع شركة ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة، وبروتوكول تعاون مع مدرسة لوزان السويسرية للفنادق، لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة.

كان وزير الإسكان قد استعرض خلال الندوة التى عقدت الثلاثاء الماضى، بحضور كبار المستثمرين والصناديق العقارية من مختلف أنحاء العالم، مشروعات أخرى بدأ تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وكذلك المخطط الاستراتيجى لامتداد مدينة الشيخ زايد.

وأوضح أن عدداً من المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما شديدا بالجامعات التى تنشئها مصر حاليا، مؤكدين أن الاستثمار فى التعليم والصحة سيكون مهما جداً، خلال الفترة المقبلة.

نظم لقاء صناديق الاستثمار الأجنبية، مع وزير الإسكان المهندس هشام شكرى، والدكتور أحمد شلبى.

وأكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، أن المشاركة فى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر وتعريف العالم بها، يعداً واجبا قومياً لتحقيق المستهدف، وهو تصدير العقارات، وجذب مصادر هائلة من العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، فى معرض ميبيم، لها تأثيرا إيجابيا كبيرا على صناديق الاستثمار العقارية، والتى كان مسئولوها يتطلعون إلى الاستماع عن مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة بها.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن المشاركة فى ندوة الدكتور مصطفى مدبولى، مع صناديق الاستثمار، كممثلين عن القطاع الخاص، يمنح المستمثرين الأجانب الثقة فى المناخ الحالى، والخطوات التى تحققت فى الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى امتلاك السوق المصرية فرصا بقطاع التطوير العقارى غير السكنى، مثل التعليم، والمستشفيات، والفنادق، والمبانى التجارية والإدارية، موضحا أن حجم الطلب فى مصر على تلك القطاعات طلب حقيقى، كونها من أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، وتتسم تلك القطاعات بجاذبية لصناديق الاستثمار العالمية.

وقال عبد الناصر طه، رئيس مكتب مصر للاتحاد الدولى للعقار “فيابسى مصر” إن الاجتماع بين الوزير ورئيس الاتحاد، وممثلى حوالى 8 أو 9 دول، تطرق للتعريف بنشاط الاتحاد، وكيفية مشاركة مصر فى جميع الأحداث الدولية، وتوفير دعم لفيابسى مصر.

وأكد عمرو القاضى، الرئيس التنفيذة لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، حرصه على زيارة معرض ميبيم العالمى، وحضور اجتماعات وندوات وزارة الإسكان مع كبار المستثمرين والصناديق الأجنبية، والتعرف على المشروعات المعروضة من الدول المختلفة، وأكد أن شركته ستتواجد بالمعرض خلال العام المقبل.

يصنف «ميبيم كان»، كأكبر معرض عقارى فى العالم، ويشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، ويحضره ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، ويبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، ويعقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى.

ويشارك هذا العام من الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.