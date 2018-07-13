مدبولى يُعلن موعد حجز وحدات العاصمة الإدارية إلكترونيا

عباس : خطوات الحجز مسجلة على الموقع الإلكترونى وفيديو توضيحى ومركز اتصالات برقم 19995 بدور إبراهيم : أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد وخطوات حجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم 31 يوليو المقبل، وسيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من العاشرة صباح يوم 12 أغسطس المقبل ، وحتى الساعة 59 :11 مساء 18 أغسطس المقبل. وقال : يُعد هذا الطرح الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، مشيرا إلى أن الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى. وأكد عدم وجود قرعة، وأنه لأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، وذلك فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالى، مضيفاً أنه من حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز. وبالنسبة لخطوات حجز الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،: الخطوة الأولى، هى التقديم من يوم 18 – 31 يوليو الحالى، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة له (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، موضحاً أنه عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) يجرى إتاحة شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه أو الوصى عليه (وجه وظهر)، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز لديه. وأضاف: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى رقم الحساب (الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، فى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية : التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ِACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تفيد وصول مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995. وأشار إلى أن الخطوة الثانية، تتضمن المراجعة الداخلية بالبنك، وتبدأ من يوم 29 يوليو الحالى وحتى يوم 5 أغسطس المقبل، أما الخطوة الثالثة، وهى الحجز، ستبدأ من العاشرة صباح يوم 12 أغسطس المقبل، وحتى الساعة 59:11 مساء يوم 18 أغسطس المقبل، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (R3) – المجاورة (D 1 أو D 8) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة. وأوضح أنه فى حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقاً لما يلى : سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

