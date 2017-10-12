مدبولى يوقع عقد تنفيذ 20 برجاً بالعاصمة الإدارية

❏ الرئيس يكلف «محلب» و«الوزير» بتذليل العقبات ❏ هالة السعيد: تنفيذ 5600 مشروع بقيمة 633 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضيةبدور إبراهيموقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، عقد تنفيذ 20 برجاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة

❏ الرئيس يكلف «محلب» و«الوزير» بتذليل العقبات

❏ هالة السعيد: تنفيذ 5600 مشروع بقيمة 633 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية



بدور إبراهيم

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، عقد تنفيذ 20 برجاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة المال والأعمال، مع الشركة الصينية «cscec»، التى كان قد تم إلغاء اتفاق النوايا معها لتنفيذ حى الوزارات، فبراير الماضى.

وحسب التعاقد من المقرر أن تضم المنطقة أطول برج فى أفريقيا بارتفاع 345 مترا، وأشارت مصادر لـ«المال» إلى أن إلغاء الاتفاق السابق مع الشركة الصينية، كان بسبب الاختلاف على مدة التنفيذ والتكلفة، مشيرة إلى أن «cscec»، مملوكة للحكومة الصينية، وستتولى عملية جلب التمويل.

وكشفت المصادر أن شركة «CLSD» الصينية، طلبت من وزارة الإسكان الحصول على 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مدينة متكاملة، تشمل منطقة صناعية على مساحة %30، وأخرى استثمارية لعلامات تجارية كبيرة جاهزة للعمل فى مصر، وأشارت المصادر إلى أن مدة تنفيذ تلك الأعمال تستغرق 25 عاما.

وكان اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، قد أشار خلال كلمته فى الاحتفال بوضع حجر الأساس للعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى تلقى الشركة عرضا من إحدى الشركات الصينية الكبرى، للحصول على 14 ألف فدان على طريق السخنة، خارج مساحة الأسبقية الأولى التى يتم العمل بها حاليا.

وأكد أن هناك طلبات متزايدة من المستثمرين، للحصول على أراض، ويجرى حاليا ترفيق وتجهيز 5000 فدان لتلبيتها.

كانت «المال» قد انفردت فى تصريحات سابقة لـ«عابدين» بأنه سيتم طرح 5000 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبا على المستثمرين.

وأضاف «عابدين» أن الشركة تقوم حاليا بتحصيل مبالغ جدية حجز من المستثمرين، لحين الانتهاء من عمليات الترفيق والتخصيص.

فى السياق ذاته كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، بمتابعة مطالب رئيس شركة العاصمة، بالتنسيق مع اللواء كامل الوزير، وإزالة جميع المعوقات التى قد تعترضه.

وأوضح رئيس شركة العاصمة، خلال كلمته، أن المتطلبات التى نتجت عن زيادة مساحة الأسبقية الأولى للعاصمة، من 10 ألاف و500 فدان، إلى 40 ألف فدان، تتمثل فى أعمال المرافق اللازمة.

من جانبها قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه قد تم الانتهاء خلال الثلاث سنوات الماضية من 5600 مشروع، بتكلفة استثمارية 663 مليار جنيه.

وأضافت أن ما تم استثماره فى قطاع البترول بلغ 200 مليار جنيه، وفى الصناعة 5.5 مليار جنيه، التعليم 8.3 مليار.

وعلق «السيسى» قائلاً إن الانتقال إلى العاصمة ليس هدفه الانتقال من مكان إلى مكان أخر، بل تأهيل الذين سينتقلون إليها فنيا ومهنيا.