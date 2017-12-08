مدبولى يوجه بتحويل محطات معالجة الصرف الصحى بالصعيد إلى ثلاثية

بدور إبراهيم :وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة العمل على تحويل جميع محطات معالجة الصرف الصحى، إلى معالجة ثلاثية، خاصة المحطات التى تخدم محافظات الصعيد، فضلا عن مخاطبة مختلف الشركات العالمية العاملة فى مجال تحلية المياه، لمعرفة إمكاناتها وبدء العمل معها لت

بدور إبراهيم :

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة العمل على تحويل جميع محطات معالجة الصرف الصحى، إلى معالجة ثلاثية، خاصة المحطات التى تخدم محافظات الصعيد، فضلا عن مخاطبة مختلف الشركات العالمية العاملة فى مجال تحلية المياه، لمعرفة إمكاناتها وبدء العمل معها لتنفيذ محطات تحلية جديدة، فى إطار تعظيم الاستفادة من جميع مواردنا المائية فى ضوء التحديات التى تواجه مصر حاليا .

وطلب الوزير، خلال اجتماعه الدورى بمسئولى المرافق فى الوزارة، دراسة تحويل محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظات الصعيد إلى معالجة ثلاثية، بشكل عاجل، وتقديم تصور كامل لذلك، للبدء فى التنفيذ فورا، للاستفادة من المياه المعالجة.

وأوضح أن الوزارة بدأت تخطو خطوات جادة وسريعة فى ملف تحلية مياه البحر، بالمحافظات الساحلية، ونفذت خلال الأعوام القليلة الأخيرة محطات تحلية تنتج أضعاف ما تم إنتاجه سابقا، ونعمل على زيادة معدلات تنفيذ محطات تحلية المياه خلال العامين المقبلين، وسيتم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المحطات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ محطات تحلية كبرى فى عدد من المدن الساحلية، منها محطة تحلية المياه بمدينة العلمين الجديدة، ومحطة تحلية المياه بمدينة شرق بورسعيد.