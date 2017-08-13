مدبولى يوافق على الربط بين طريقين بالدلتا

بدور إبراهيم :



وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على قيام جهازى مدينة السادات، والخدمة الوطنية، بتصميم وتنفيذ الطريق الرابط بين الطريق الزراعي والطريق الصحراوى (السادات – كفر الزيات) بطول 45 كم، والذى سيحقق أول ربط بين طريقى القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى ومدينة السادات ومحافظات الدلتا، طبقا للمخطط الإستراتيجى لمدينة السادات.



وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه يتم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق لأراضى الإسكان (اجتماعى – متميز – أكثر تميزاً) بالمدينة، باستثمارات تصل إلى 320 مليون جنيه، وتنفيذ المرحلة الثانية من طرق مناطق الامتداد (70 ألف فدان) بتكلفة 90 مليون جنيه.



وأضاف أن وزير الإسكان وجه بسرعة تنفيذ محطة المياه العكرة بطاقة 350 ألف م3 / يوم، لتلبية احتياجات المدينة فى ضوء زيادة مساحات العمران بمناطق الامتداد (70 ألف فدان).



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات إلى أنه تم طرح خطوط المياه العكرة باستثمارات 500 مليون جنيه قطر 1500 مم بطول 25 كم، ويجرى تنفيذ خط الانحدار للمياه العكرة باستثمارات 35 مليون جنيه قطر 1800 مم بطول 2 كم، وتم تنفيذ الأعمال البحرية للمأخذ باستثمارات 10 ملايين جنيه، موضحاً أنه تم تنفيذ 6 آبار مياه بالمناطق السكنية والصناعية بالحقل الجنوبى ضمن 16 بئراً لدعم المدينة بالمياه لحين الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة المياه السطحية.



وأضاف: يجري الانتهاء من إجراءات تسليم موقع لأول جامعة خاصة بمدينة السادات، كما تم طرح عدد 6 قطع أراضٍ بالمدينة لإقامة مجتمع عمرانى متكامل بمساحات من 10 : 39 فداناً بنظام البيع بالمظاريف المغلقة، ضمن الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الطرح يسهم فى تنمية المدينة وجذب المستثمرين إليها.



وقال إنه يتم تنفيذ بوابتين على مدخلى المدينة السكنى والصناعى المطلين على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ويتم رفع كفاءة المناطق السكنية القائمة والميادين، كما يتم تركيب أعمدة ديكورية واستخدام لمبات الليد لإضاءة مدخلى المدينة السكنى والصناعى لتوفير الطاقة.

