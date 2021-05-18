«مدبولى» يواصل جولته فى الدقهلية ودمياط ومشروعات المنصورة الجديدة ويتفقد نموذجا للفيلات

عقب تفقده لعدد من مشروعات الطرق والكباري، توجه رئيس الوزراء إلى مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل رئيس الوزراء جولته فى مدينة المنصورة الجديدة، بالتأكيد على أن مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، التى اتجهت الدولة إلى إنشائها خلال المرحلة الحالية، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى والاستراتيجى المهم الذى تتمتع به، نظرا لوقوعها على ساحل البحر المتوسط.

وقال إنه تم مراعاة أن تضم المدينة مشروعات متنوعة من الإسكان لتناسب جميع شرائح الدخل، فى إطار سعى الدولة للارتقاء بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا لإحدى الفيلات التى يتم تنفيذها، وتجول فى أرجائها للتعرف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية ، وأشاد بما لمسه من مستوى عال فى تصميم الفيلات وجودة التنفيذ.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع إنشاء عدد من الفيلات يتضمن تنفيذ ١١٤٩ فيلا تحتوى على فيلات مودرن وكلاسيك، وفيلات منفصلة ومتصلة وشبه متصلة بمتوسط مساحة تصل إلى ٢٤٠مترا للدور.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا أعمال مشروع كورنيش المدينة، وقدم الدكتور عاصم الجزار شرحا حول الموقف التنفيذى للمشروع، أشار خلاله إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة تصل إلى 7211,35 فدان، وتقع على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كم.

وتابع أنه لذلك فإن مشروع الكورنيش الذى يبلغ طوله ١٥ كم، يتم تنفيذه على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منه تطوير ٤.٢ كم بعرض متوسط يتراوح من ٤٥ إلى ٩٠ مترا.

ويضم الكورنيش ممشى، وكافتيريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات، وملاعب ، ومناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب للأطفال، ودورات المياه والمسطحات الخضراء، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بالكورنيش بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.