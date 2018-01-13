مدبولى ينفى للمال صدور قرار بتعيينه رئيسًا للوزراء

بدور إبراهيمنفى الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ "المال"، صدور أية قرارات أو إبلاغه رسميًا بتولى حقيبة رئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.وأشار مدبولي، على هامش زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، ا

بدور إبراهيم

نفى الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ “المال”، صدور أية قرارات أو إبلاغه رسميًا بتولى حقيبة رئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

وأشار مدبولي، على هامش زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، لتفقد أعمال الوزارة هناك، وبعض المشروعات بمدينة القاهرة الجديدة والشروق، إلى أنه مستمر فى عملة كوزيرًا للإسكان، وقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

كانت أقاويل قد انتشرت -أمس- بإجراء تعديلات وزارية فى عدة حقائب مع تعيين الدكتور مصطفى مدبولى رئيسًا لمجلس الوزراء، على أن تشمل التعديلات الوزارية إسناد حقيبة الإسكان للدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى.