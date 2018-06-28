مدبولى يناقش مع مستثمرين الترويج للعقار المصرى فى الخارج

بدور إبراهيمعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصرى فى الخارج، وكذا الشراكة فى مشروعات إسكان متوسطى الدخل.وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق أن ع



بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصرى فى الخارج، وكذا الشراكة فى مشروعات إسكان متوسطى الدخل.

وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق أن عقدنا عدة اجتماعات بهدف العمل على تصدير العقار المصرى فى الخارج، والترويج له، وكان لديكم طلبان من الحكومة، وتم إنجازهما، حيث طلبتم إصدار قانون التسجيل العقارى، وبالفعل تم إصدار القانون رقم 37 لسنة 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان لكم طلب آخر هو السماح بالحصول على الإقامة لمن يمتلك عقاراً، وبالفعل صدر قرار وزير الداخلية الذى ينص على جواز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وطلب وزير الإسكان من المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم خطة عمل تستهدف الترويج للعقار المصرى فى الخارج، وتسويق منتجاتنا العقارية، مؤكداً أن الحكومة تدعم ذلك بقوة، ولن يتم التفريق بين الوحدات الحكومية، والوحدات التى ينفذها القطاع الخاص، والحكومة مستعدة للمشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية العالمية، للعمل على تصدير العقار المصرى.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى على المستثمرين العقاريين مبادرة للشراكة فى تنفيذ وحدات إسكان لمتوسطى الدخل، بشرط أن يتم الالتزام بتوفيرها لهذه الشريحة بأسعار محددة، ولا تتم المغالاة فى هذه الأسعار، بحيث تكون المساحات من 100 – 120 متراً، وتشطيب كامل، مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد لسماع اقتراحاتكم لتنفيذ هذه المبادرة، بما يفيد جميع الأطراف.​