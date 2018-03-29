مدبولى يفتتح سيتى سكيب مصر 2018

■ طرح أكثر من 75 ألف قطعة أرض.. و100 ألف وحدة سكنية بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق ومحمود زكى افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الدورة السابعة لمعرض سيتى سكيب مصر، التى تستمر حتى ٣١ مارس…

■ طرح أكثر من 75 ألف قطعة أرض.. و100 ألف وحدة سكنية

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق ومحمود زكى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الدورة السابعة لمعرض سيتى سكيب مصر، التى تستمر حتى ٣١ مارس الجارى.

أقيم المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وشهد إقبالاً كثيفا من العملاء، رغم تغير مكانه المعهود بمدينة نصر، وقد أشاد الوزير بمستوى تنظيم المعرض الذى يُعد الأكبر فى مصر، وتنوع معروضات شركات الاستثمار العقارى، والتى تناسب مختلف الشرائح.

وأشار الوزير إلى أهمية قطاع الاستثمار العقارى فى دفع عجلة النمو، الذى تضخ به استثمارات كثيرة، موضحا أن مصر سوقا كبيرة بها 100 مليون مواطن، وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى بهذا القطاع.

كما أوضح أن المعرض يتوسع سنويا، بسبب كثرة المشروعات العقارية التى تُنفذ.

ورداً على سؤال عن مشروعات الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، أكد نجاح التجربة، مشيراً إلى أن عدداً من المشروعات المعروضة اليوم، نتاج للمرحلة الأولى من عقود الشراكة، والوزارة حاليا فى المرحلة النهائية من تقييم عروض الطرح الثانى للشراكة، وعقب إعلان النتيجة، سيتم طرح المرحلة الثالثة.

وكشف وزير الإسكان، عن ملامح خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراضى السكنية، وأراضى الخدمات، والوحدات السكنية لعام 2018 / 2019، التى يتم الانتهاء منها حالياً، للإعلان عن طرحها تباعا خلال أيام، موضحا أنه يتم الإعداد لطرح عدد تاريخى من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، كما أعلن أنه من المقرر طرح أكثر من 75 ألف قطعة أرض سكنية وخدمية، بالمدن الجديدة.

وأضاف أنه من المقرر أيضاً طرح نحو 100 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة تباعاً، منها عدد كبير بمشروعى دار مصر، وسكن مصر، كما سيتم طرح وحدات بمشروع فيلات وأبراج مدينة المنصورة الجديدة، ووحدة بالإسكان المميز بكل من المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، كما سيتم أيضا الإعلان عن الطرح الأول لوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وطرحت شركة صروح، أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية، “إنترادا”، على مساحة 72 فدانا بمنطقة R-7، أمام مدينة المعارض الدولية.

من جانبه قال المهندس ولاء علمى، عضو مجلس إدارة الشركة، إن مشروع “إنترادا” يضم مجموعة من العمارات السكنية، بمساحات تبدأ من 120 – 220 متر مربع، وأسعار تبدأ من 8800 جنيه للمتر، وتقدم الشركة تسهيلات فى السداد تصل إلى 10 سنوات.

ووقعت شركة بريكزى لإدارة المشروعات، عقد تسويق حصرى لمشروع أربيانو بمدينة 6 أكتوبر، لصالح مجموعة عربية القابضة، والمقام على مساحة 20 فداناً.

من جانبه قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كمباوند سكنى متكامل الخدمات، على مساحة 20 فدانا، بموقع مميز على طريق الفيوم الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم نحو 750 وحدة سكنية، ومولين تجاريين، وتستهدف الشركة بيعة بالكامل خلال شهرين.

وقال إن الشركة تتولى تسويق نحو 100 مشروعً لصالح الغير، منهم 5 مشروعات بشكل حصرى، اغلبهم بمنطقة حدائق أكتوبر، وأكد أن التسويق الحصرى للمشروعات يتطلب خبرة كبيرة، وفريق عمل كبير .

وأضاف نادر بدر، عضو مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن مشروع أربيانو منفذ بالكامل، ويقع بالقرب من خدمات طبية وترفيهية وتعليمية، منها جامعة زويل، ونادى الزمالك الجديد، ومول مصر، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وطريقى الفيوم والوحات الرئيسى، وبالقرب من مشروعات هامة، مثل العاصمة السياحية “صن كابيتال” .

وأوضح أن المشروع يتم تسويقه بأنظمة سداد ميسرة على 4 سنوات، مع الشركة مباشرة، أو من خلال التمويل العقارى، مؤكداً أن شركة بريكزى تتمتع بخبرة كبيرة فى التسويق، ونجاحها فى مدينة حدائق أكتوبر، يدعم فرص تسويق المشروع، خلال وقت وجيز.

يضم المشروع وحدات سكنية متنوعة، ومجموعة خدمات منها لاند سكيب، وأماكن ترفيهيه للكبار والصغار، و 2 مول تجارى، وخدمات طبية، وكافيهات، ومطاعم، ومناطق ترفيهية للأطفال.

وقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى مشروعاتها خلال العام الجارى، مشيراً إلى أنها تطرح خلال سيتى سكيب، مشروع زيزينيا المستقبل، بمستقبل سيتى، وتبلغ مساحته ٧٠ فدانا.

وكشف خلال فعاليات المعرض، ارتفاع التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع من 1.2 مليار جنيه عند إطلاقه، إلى حوالى 2 و 3 مليارات جنيه مع انتهائه بحلول 2020، بسبب التعويم، وأوضح أنه تم سداد نحو 60 % من إجمالى قيمة الأرض لشركة المستقبل، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة.

وتضع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إستراتيجية توسعية مختلفة فى عام 2018، وتعمل الأن كمطور صناعى بالشراكة مع شركة بولارس الزامل، للمناطق الصناعية، وسياك القابضة، بهدف تنمية 5.5 مليون متر مربع، بنظام المطور الصناعى، ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، باستثمارات مستهدفة 3.5 مليار دولار، ويوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

فى السياق ذاته أعلنت مجموعة بورتو جروب، خلال المعرض إعداد تخفيضات مميزة لعملائها الحالين والجدد، بهدف مساندتهم فى تملك منزل أول، وأخر شاطىء.