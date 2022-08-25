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مدبولى يعلن بدء تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس

وتابع مدبولي أن أداء الدولة رغم كل التحديات تثبت أن اقتصاد مصر بات قويا

مدبولى يعلن بدء تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس
صفية حمدي

صفية حمدي

3:41 م, الخميس, 25 أغسطس 22

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء – في مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة – إن مجلس الوزراء اليوم ناقش عددا من الموضوعات منها المؤشرات التي عرضتها وزيرة التخطيط بشأن الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022 وكشف إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 6.6%.

وتابع مدبولي أن أداء الدولة رغم كل التحديات تثبت أن اقتصاد مصر بات قويا وقادرا على الصمود .

وأكد أن الحكومة من خلال إجراءات الترشيد تسعى للاستعداد دوما للتدخل مثلما تحدد توفير 130 مليار جنيه احتياطي بالموازنة ومنها إجراءات الحزمة الاجتماعية التي سيتم تطبيقها .

صفية حمدي

صفية حمدي

3:41 م, الخميس, 25 أغسطس 22